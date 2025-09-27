Putin prende di mira la Danimarca? Il ruolo di Bornholm, orecchio Nato nel Baltico

Roma, 27 settembre 2025 – Mentre in Danimarca si ripetono gli avvistamenti di droni sconosciuti, il governo di Copenaghen non esita a puntare il dito contro Mosca. A manovrare i velivoli senza pilota segnalati a più riprese in questi giorni sugli aeroporti danesi ci sarebbe il Cremlino. La penisola dello Jutland non sarebbe l’unica ad affrontare le provocazioni di Vladimir Putin. Ma perché questa insistenza sul territorio danese?

L’isola riarmata

Un’indicazione la danno le parole pronunciate una settimana fa da Vladimir Barbin, ambasciatore russo in Danimarca. C’è chi si chiede se le accuse sfoderate dal diplomatico contro Copenaghen non siano collegate a quella che ormai viene definita una “guerra ibrida di Mosca” contro il Paese Nato.

Barbin ha sottolineato che le manovre danesi non stanno passando inosservata. Si riferiva alla decisione di Copenaghen di dotarsi di armi di precisione a lungo raggio per “rafforzare la capacità di difesa della nazione e le forze di deterrenza della Nato e dei suoi alleati”, come annunciato dal governo della premier Mette Frederiksen. Queste armi verrebbero schierate a Bornholm, isola del Baltico che la Danimarca ha recentemente deciso di riarmare con un esercito permanente.

Le accuse dell’ambasciatore

Copenaghen “usa Bornholm per minacciare la sicurezza della Russia – dichiarava Barbin lo scorso 19 settembre a Izvesti – in particolare della regione di Kaliningrad, dopo la decisione di schierarvi un reggimento permanente e un complesso mobile antinave”.

L’occupazione sovietica e la Guerra Fredda

Bornholm, 40mila abitanti per 600 km quadrati, ha avuto un ruolo chiave nella storia dell’Europa contemporanea e ancora viene considerata una pedina chiave nello scacchiere geopolitico. Terra di mezzo, è stata contesa. Con la fine della Seconda guerra mondiale fu occupata per 11 mesi dai soldati sovietici che scacciarono i tedeschi piazzandosi in pianta stabile sull’isola. L'Aeronautica di Stalin bombardò pesantemente le due città principali, Rønne e Nexø, il 7 e 8 maggio 1945. L’esercito sovietico se ne andrà solo nell’aprile del 1946.

In tempo di Guerra Fredda fu teatro di spionaggio: sull’isola furono istallate stazioni di ascolto e radar per monitorare le attività del Patto di Varsavia (soprattutto nella vicina Polonia e Germania dell'Est). Sorsero qui anche strutture difensive come come la torre di sorveglianza di Dueodde.

Nuove tensioni

Adesso, a quasi 50 anni dal crollo del muro di Berlino, con le nuove tensioni internazionali legate alla Guerra russo-ucraina, Bornholm torna ad assumere una funzione strategica grazie alla sua posizione (I gasdotti Nord Stream sabotati nel 2022 attraversano le sue acque). Dirimpettaia dell'exclave russa di Kaliningrad, recupera il suo ruolo di ‘orecchio della Nato’. Mosca certo non festeggia. I droni sulle basi militari sono una rappresaglia? Un avvertimento? Difficile escludere che non ci sia un collegamento.