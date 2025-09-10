“Mai così vicini a una Guerra Mondiale”. Il monito della Polonia, il giallo dei droni e la Russia che rompe il silenzio

Roma, 10 settembre 2025 – Diciannove violazioni dello spazio aereo, una notte di tensioni che lascia spazio a una giornata di paure e interrogativi. L’incursione di droni (presunti) russi nei cieli della Polonia ha acceso una miccia che non sarà semplice spegnere. La prospettiva di un grande conflitto militare è "più vicina che in qualsiasi altro momento dalla Seconda guerra mondiale", ha dichiarato il premier polacco Donald Tusk riferendo oggi in Parlamento.

''Non c'è motivo di affermare che siamo in uno stato di guerra”, ha tenuto subito a chiarire, “ma la situazione è significativamente più pericolosa di tutte le precedenti''. Varsavia ha deciso di attivare l’articolo 4 della Nato, ulteriore passo formale per mettere sul tavolo dell’Alleanza Atlantica quello che ora diventa un dato di fatto: uno dei suoi membri sente minacciata “la propria integrità territoriale, indipendenza politica, o sicurezza”. Tusk ha sottolineato che gli alleati hanno compreso la gravità della situazione e l'importanza di continuare a sostenere l'Ucraina. In questo contesto, assumono ancora più valenza le esercitazioni militari “aggressive” che Russia e Bielorussia sono pronte a tenere nei prossimi giorni.

Soldati polacchi nei pressi del punto dove sono caduti i resti dei droni abbattuti (Ansa)

Il punto sui droni russi

Quello che sappiamo, riferito da Tusk, è che a fronte delle 19 violazioni dello spazio aereo sono stati abbattuti almeno 3 droni. L’operazione che ha coinvolto anche caccia olandesi e aerei da ricognizione italiani. Finora sono stati rinvenuti i resti di 7 droni e di un proiettile non identificato. Nnon ci sono feriti, mentre si segnalano solo danni a un'abitazione e a un'auto a Wyryki, nel voivodato orientale di Lublino.

Il tetto di una casa in Polonia colpita dai resti di un drone russo abbattuto (Ansa)

Ora il punto è: si è trattato di un incidente o di provocazione, se non addirittura di attacco deliberato? Secondo il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, i droni “erano chiaramente diretti” verso la Polonia. Per Berlino non hanno insomma sbagliato rotta, la violazione dello spazio aereo è stata intenzionale.

Il silenzio del Cremlino, poi l’apertura

Silenzio da parte del Cremlino, che non ha rilasciato nessun commento ufficiale. "I vertici dell'Ue e della Nato accusano la Russia di provocazioni ogni giorno, il piu' delle volte senza nemmeno provare a presentare alcun argomento", si è limitato a dichiarare il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. L'incaricato d'affari russo in Polonia, Andrei Odarsz, convocato d'urgenza dal ministero degli Esteri di Varsavia, ha sostenuto che al momento non c'è alcuna prova che gli aeromobili intrusi provenissero dalla Federazione.

Il premier polacco Donald Tusk durante il discorso in Parlamento (Ansa)

Quindi, nel primo pomeriggio, un segnale di disgelo: la Tass riporta che il ministero della Difesa russo ha affermato di essere "pronto" a "consultazioni" con il ministero della Difesa polacco, sostenendo che le forze armate del Cremlino non avessero obiettivi in territorio di Varsavia. Insomma, se quei droni erano di matrice russa, si legge fra le righe, si è trattato di un incidente.

"La gittata massima dei droni d'attacco utilizzati dalla Russia e che secondo quanto si dice hanno attraversato il confine con la Polonia non supera i 700 chilometri", sostiene il ministero della Difesa di Mosca. Le forze armate russe ribadiscono di aver colpito (e voluto colpire) "imprese industriali-militari" in Ucraina occidentale.

Soldati polacchi a Wohyn, nel punto in cui sono caduti resti dei droni russi abbattuti (Ansa)

La tesi dell’incidente è sostenuta apertamente dalla Bielorussia, ambigua alleata di Mosca, che ha rivendicato di aver aiutato la Polonia a localizzare i droni e a intercettarli. Secondo il Capo di Stato Maggiore di Minsk, Pavel Muraveiko, numerosi apparecchi sono stati mandati fuori rotta dai sistemi elettronici di difesa delle due nazioni in guerra, tanto che alcuni apparecchi ucraini avrebbero finito per sorvolare la Bielorussia per errore e sarebbero stati abbattuti con il contributo di Varsavia.

La cautela della Nato

Stando a quanto trapela da fonti interne, la Nato non starebbe trattando l'accaduto come un attacco. Il segretario generale, Mark Rutte, ha spiegato che è ancora in corso la valutazione dell'intenzionalità dello sconfinamento, comunque "assolutamente sconsiderato" e "assolutamente pericoloso".

Rutte ha assicurato che l’Alleanza monitorerà “da vicino la situazione lungo il nostro fianco orientale, le nostre difese aeree continuamente pronte. La violazione dello spazio aereo della Polonia da parte della Russia ieri sera “non è un incidente isolato”, ha aggiunto Rutte, sottolineando che "diversi alleati sono stati coinvolti al fianco della Polonia. Ciò includeva F16 polacchi, F35 olandesi, AWACS italiani, NATO Multi Role Tanker Transport e Patrioti tedeschi".

Se la Nato condanna, ma predica cautela, sembra sbilanciarsi maggiormente l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera e di Sicurezza, Kaja Kallas, per la quale "le indicazioni suggeriscono" che l'incursione "sia stata intenzionale, non accidentale".