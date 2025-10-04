Nuovo allarme droni all’aeroporto di Monaco. Ripresa graduale dei voli dalle 7

Berlino, 4 ottobre 2025 - Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per tutta la giornata". L'invito "a tutti i passeggeri" è a "consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di arrivare in aeroporto".

Passeggeri all'aeroporto internazionale di Monaco di Baviera dopo che le segnalazioni di avvistamenti di droni hanno nuovamente costretto l'aeroporto di Monaco a chiudere (Ansa)

L'aeroporto di Monaco è stato dunque nuovamente chiuso per la seconda notte consecutiva dopo un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni. L'aeroporto era già stato chiuso la notte precedente per motivi simili, il che ha causato la cancellazione di oltre 30 voli e quasi 3.000 passeggeri sono rimasti bloccati.

Ieri anche la polizia ceca ha adottato misure di sicurezza estese presso l'aeroporto Vàclav Havel di Praga, a causa di una minaccia anonima e non verificata relativa all'avvicinamento di droni.

ll caos nei cieli in Germania è scoppiato nel pieno dell'Oktoberfest che da tradizione satura lo scalo bavarese. Già giovedì sera, sopra le piste di Monaco sono apparsi diversi velivoli senza pilota sospetti, con aperture alari fino a un metro: un passaggio rapido, prima di dissolversi nel buio. Sufficiente però a causare una paralisi dell'hub internazionale. Un obiettivo simbolico che si aggiunge agli avvistamenti segnalati nei giorni scorsi nello Schleswig-Holstein e in Meclemburgo-Pomerania. Lì, nelle informazioni documentate da Der Spiegel, gli intrusi avevano sorvolato infrastrutture di importanza vitale: una centrale elettrica, un ospedale universitario, la sede del governo regionale, una raffineria e soprattutto i cantieri navali di Kiel, dove la Thyssenkrupp produce sottomarini militari. Una mappa di bersagli che, nella preoccupazione espressa dal governatore bavarese Markus Soeder, non lascia spazio al caso e che somiglia piuttosto a un chiaro segnale di "quanto alta sia la pressione".