I dubbi sui droni in Danimarca: “Russi? Sono partiti da qui vicino”. Riaperti gli aeroporti

Roma, 25 settembre 2025 - Non ci sono prove che i droni rilevati vicino agli aeroporti della Danimarca siano collegati alla Russia. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. Insomma mentre tutti puntano il dito su Mosca, per le autorità danesi l'incursione di mezzi UAV resta un giallo, inoltre Lund Poulsen ha sottolineato che "non provengono da molto lontano" e che l'episodio è diverso dagli incidenti precedenti in cui si era parlato di velivoli russi.

Mistero sui droni avvistati in Danimarca

Troels Lund Poulsen ha reso noto anche che è stato deciso di non abbatterli per evitare rischi per la popolazione. Le forze armate danesi hanno effettuato una "valutazione militare", ha spiegato Poulsen, secondo quanto riportato dal quotidiano Berlingske. "La vera sfida è il rilevamento. Dobbiamo migliorare in questo", ha aggiunto il ministro della Difesa. "Eravamo pronti, ma ieri abbiamo deciso di non farlo", ha aggiunto il capo di Stato Maggiore danese, Michael Hyldgaard, "non possiamo semplicemente correre in giro e sparare cose in aria. Ciò che spariamo in alto torna giù".

Intanto gli aeroporti della Danimarca occidentale sono stati riaperti dopo lo stop di ore a seguito della segnalazione di droni non identificati nello spazio aereo durante la notte. L'aeroporto di Billund, il secondo più grande del Paese, è rimasto chiuso per un'ora, mentre quello di Aalborg, utilizzato per voli commerciali e militari, è rimasto chiuso per tre ore.

Droni in questione sono stati avvistati anche nei pressi degli aeroporti di Esbjerg e Sonderborg, e sopra la base aerea di Skrydstrup, dove sono operativi alcuni dei caccia danesi F-16 e F-35.

Per la polizia danese si tratta del più grave "attacco" mai avvenuto alle sue infrastrutture critiche e punta il dito a una serie di presunte incursioni di droni russi e ad altri disordini in tutta Europa. Secondo le forze di sicurezza infatti i droni hanno seguito uno schema simile a quelli che avevano bloccato i voli all'aeroporto di Copenaghen nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì.

Ma Jens Moller, alto funzionario della polizia di Copenaghen, parlando con la stampa ha espresso i suoi dubbi sulla responsabilità di Mosca: chi controllava i droni "non è lontano, potrebbe essere nel Paese o in Germania settentrionale". Secondo Moller: "Chi invia i droni potrebbe essere in Danimarca, nella Germania settentrionale o in altre zone relativamente vicine. E i motori a combustione interna possono volare per centinaia di chilometri, quindi non è noto se provengano da navi o grandi camion vicino alla Danimarca".

Nel dubbio comunque Copenaghen si sta preparando a altre incursioni acquisendo nuove capacità di "rilevamento e neutralizzazione dei droni", ha annunciato il ministro della Giustizia di Copenaghen, Peter Hummelgaard. "L'obiettivo di questo tipo di attacco ibrido è seminare paura, creare divisione e spaventarci", ha aggiunto il ministro, mentre le autorità hanno sottolineato l'assenza di una "minaccia militare diretta" per la Danimarca.