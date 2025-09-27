Droni sulla più grande base militare in Danimarca, si ferma l’aeroporto civile di Karup

Copenaghen, 27 settembre 2025 – Nuovo sconfinamento in Danimarca. Droni non identificati hanno sorvolato ieri sera la base militare di Karup, la più grande del Paese, costringendo le autorità a chiudere l’aeroporto civile Midtjylland di che con la base condivide la pista. Già nei giorni scorsi la Danimarca aveva segnalato incursioni di velivoli senza pilota, episodi che si annunciano alle violazioni dello spazio areo denunciate recentemente da altri Paesi Nato. Nella maggior parte dei casi la paternità russa dei mezzi è accertata, a partire dal caso eclatante della Polonia, fino ad arrivare ai caccia sull’Estonia.
Di fronte alle insistenti provocazioni di Mosca, l’Ue ha deciso di accelerare nella realizzazione di un ‘muro di droni’ lungo il fianco Est del Continente, allo scopo di sorveglianza e deterrenza. Un progetto frutto dell’ “isteria Ue” – attacca Mosca – con cui Bruxelles pensa di “giustificare le spese di militarizzazione”.
Nella regione ucraina di Černihiv, sono stati registrati 36 attacchi russi nelle ultime 24 ore, un civile è stato ferito da un drone. Lo riferisce Viacheslav Chaus, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Černihiv, citato da Ukrinform. "Nel distretto di Novhorod-Siverskyi, un drone FPV nemico ha colpito il cortile di un residente locale, un civile di 32 anni", ha scritto Chaus su Telegram. Chaus ha aggiunto che 21 insediamenti nella regione sono stati colpiti nelle ultime 24 ore. "Ancora una volta, gli impianti energetici nel distretto di Černihiv sono stati presi di mira. I lavori di riparazione nel centro regionale sono in corso", ha affermato. Oltre a colpire i siti energetici, le forze russe hanno attaccato un'azienda agricola, innescando un incendio che è stato poi spento. Nel distretto di Koriukivka, un attacco con un drone ha danneggiato un'abitazione e incendiato un fienile. Il 25 settembre, erano stati sferrati più di 60 attacchi contro oltre 20 insediamenti nella regione di Černihiv.
La Russia ha criticato duramente i piani dell'Ue per rafforzare le difese contro i droni, affermando che la risposta di Bruxelles all'attraversamento dei confini da parte di velivoli senza pilota non identificati non farà che aumentare le tensioni. "E' chiaro che l'isteria dell'Ue riguardo all'ingresso dei droni nel suo territorio e l'annuncio di progetti di difesa dai nomi altisonanti perseguono un unico obiettivo: giustificare all'opinione pubblica l'aumento della spesa per la militarizzazione dell'Europa a scapito dei progetti socioeconomici e del calo del tenore di vita della popolazione", ha dichiarato a Ria Novosti Vladislav Maslennikov, direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo. Ieri, i ministri della Difesa di circa 10 Paesi dell'Ue hanno concordato di rendere il cosiddetto "muro dei droni" una priorità per l'Unione, dopo che alcuni Stati membri sono stati interessati da una serie di violazioni dello spazio aereo nelle ultime settimane. Il funzionario russo ha avvertito che le misure porteranno a "un aumento delle tensioni militari e politiche nel nostro continente". Ha poi aggiunto che i piani corrispondono ad "ambizioni personali e giochi politici delle élite al potere nell'Ue". Maslennikov ha osservato che l'Unione europea non ha ben compreso neppure la lunghezza del "muro" e la partecipazione di Ungheria e Slovacchia al progetto, lasciando intendere così di avere una scarsa comprensione dei finanziamenti necessari.
Droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. E' accaduto ieri sera, come conferma stamani la Polizia. "Posso confermare che abbiamo avuto un episodio intorno alle 20.15 (di ieri) che è andato avanti per diverse ore - ha detto all'agenzia Afp l'ufficiale Simon Skelsjaer - Uno o due droni sono stati visti all'esterno e sopra la base aerea" di Karup che ospita tra l'altro tutti gli elicotteri delle Forze Armate e condivide le piste con lo scalo civile di Midtjylland, chiuso temporaneamente senza ripercussioni per i voli, non previsti a quell'orario. "Non li abbiamo abbattuti", ha puntualizzato. Velivoli non identificati sono stati avvistati anche su altri siti militari danesi.
La Russia ha affermato di aver conquistato tre villaggi nell'Ucraina orientale. villaggi di Derylove e Maiske sono stati conquistati nella regione di Donetsk, ha dichiarato l'esercito di Mosca in una nota, mentre l'insediamento di Stepove è stato preso nella regione di Dnipropetrovsk, ha affermato.
A Zaporizhia due condomini e diversi edifici non residenziali sono stati danneggiati durante un attacco con droni nella notte, lo riferisce il capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. "Due condomini e edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito dell'attacco nemico notturno", ha scritto Fedorov su Telegram.