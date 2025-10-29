Poseidon, testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare. “Non è intercettabile”

Roma, 29 ottobre 2025 – Mosca rafforza il suo arsenale strategico. Dopo aver testato il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più ambiziose, capace di trasportare testate atomiche “contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza”, oggi annuncia di aver testato con successo il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon a propulsione nucleare.

Non esiste nulla di simile al mondo

Lo ha detto Vladimir Putin rendendo noti i risultati dei test del Poseidon, effettuati ieri. Il numero uno del Cremlino ha parlato di un “enorme successo”. Come ripotato da Ria Novosti, secondo il presidente russo il drone non può essere intercettato e, in termini di velocità e di profondità, non ha analoghi al mondo. Allo stesso tempo, la potenza del Poseidon è significativamente superiore a quella del missile intercontinentale “più promettente di Mosca”, il Sarmat, che presto entrerà in servizio.

"Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l'apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo” ha detto Putin, sottolineando che si tratta di “un altro sistema promettente” e che è “anch'esso dotato di un impianto di energia nucleare”, con un riferimento implicito proprio al Burevestnik, testato il 21 ottobre scorso, come reso noto dal capo di Stato maggiore dell’esercito russo Valery Gerasimov e dallo stesso Putin che aveva definito il missile “senza eguali, invincibile” contro i sistemi di difesa missilistica “attuali e futuri”, grazie alla gittata praticamente illimitata e alla traiettoria di volo imprevedibile. Secondo Gerasimov, durante il test il missile “ha coperto una distanza di 14.000 chilometri”, ma potrebbe essere utilizzato “contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza”. Parole che avevano suscitato il disappunto di Trump, secondo cui il test del Burevestnik è “inappropriato”. Mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato: “Non c'è nulla che potrebbe o dovrebbe mettere ulteriormente a dura prova i rapporti tra Mosca e Washington, soprattutto perché sono già al minimo”.