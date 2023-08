Dragon 4 è partito: la missione Nasa SpaceX Crew-7 con un equipaggio internazionale

Roma, 26 agosto 2023 - La missione SpaceX Crew-7 è in volo. Il razzo ‘Dragon’ è stato lanciato con successo e al suo interno si trova un un equipaggio internazionale di quattro persone in rappresentanza di quattro paesi. Questo è stato fatto partire alle 03.27 (09.27 in Italia) dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La missione è la settima missione commerciale di rotazione dell'equipaggio per la Nasa. Un razzo SpaceX Falcon 9, si legge sul sito della Nasa, ha lanciato in orbita la navicella spaziale Dragon con a bordo l'astronauta americano Jasmin Moghbeli, l'astronauta dell'Esa Andreas Mogensen, l'astronauta giapponese della Jaxa Satoshi Furukawa e il russo di Roscosmos Konstantin Borisov, per una spedizione scientifica a bordo del laboratorio orbitale.

US-SPACE-SPACEX-ISS

"Crew-7 è un brillante esempio della potenza dell'ingegno americano e di ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo insieme", ha affermato l'amministratore della Nasa, Bill Nelson.

A bordo della stazione, l`equipaggio condurrà più di 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche per prepararsi alle missioni sulla Luna, su Marte e oltre. Questo avverrà "collaborando con paesi di tutto il mondo, la Nasa sta coinvolgendo le migliori menti scientifiche per consentire le nostre audaci missioni, ed è chiaro che possiamo fare di più e possiamo imparare di più quando lavoriamo insieme", ha aggiunto Nelson. Durante il volo di Dragon, SpaceX monitorerà una serie di manovre automatiche del veicolo spaziale dal suo centro di controllo missione a Hawthorne, in California, e i team della Nasa monitoreranno le operazioni della stazione spaziale durante il volo dal Mission Control Center presso il Johnson Space Center dell'agenzia a Houston.

La missione doveva partire ieri, venerdì 25 agosto, ed è stata rimandata per dei problemi di natura tecnica.