Dove seguire in tv e streaming i funerali di Papa Francesco

Roma, 26 aprile 2025 - A Roma è il giorno dei funerali di Papa Francesco, scomparso improvvisamente il lunedì di Pasquetta a causa di un ictus e poche settimane dopo un lungo ricovero in ospedale per infezioni all'apparato respiratorio. Le autorità di Roma Capitale si aspettano una partecipazione di oltre 200 mila persone, il che implicherebbe un'affluenza superiore anche a quella registratasi per le esequie di Papa Giovanni Paolo II venti anni fa esatti.

Per chi non possa recarsi fisicamente a Roma, è possibile seguire la cerimonia di sabato 26 aprile anche in televisione e online. Lo speciale dedicato ai funerali del pontefice è partito alle 8.25 su Rai 1, unico canale dell'emittente nazionale a trasmettere l'evento: non ci sarà una diretta a reti unificate, ma la diretta sarà seguibile anche online su Raiplay. Il funerale in sé dovrebbe cominciare alle 10, ma prima ampio spazio per un percorso a ritroso sul pontificato di Francesco e sulla sua eredità.

I funerali di Papa Francesco, piazza San Pietro prima dell'inizio dell'esequie

Le esequie saranno trasmesse anche su Canale 5: lo speciale del TG5 partirà alle 8.45. Comincia più tardi, invece, la diretta su La7: l'appuntamento con lo speciale condotta da Enrico Mentana è alle 9.40, circa venti minuti prima dell'inizio della cerimonia.

SkyTG24 ha in programma uno speciale dedicato ai funerali che partirà alle 6 del mattino.

Anche Tv2000 - il canale della Conferenza episcopale italiana - e Vatican Media - l'emittente ufficiale del Vaticano - trasmetteranno la diretta; quest'ultima anche sul proprio canale YouTube, in diverse lingue.

Come più volte ribadito, al termine della cerimonia, il feretro del Papa verrà portato in corteo dalla basilica di San Pietro a quella di Santa Maria Maggiore: un evento che non accadeva da molti decenni. Questo perché Francesco verrà sepolto lì, e non nelle grotte vaticane come i suoi predecessori. Tuttavia, la cerimonia di inumazione sarà a porte chiuse e non dovrebbe essere trasmessa da alcuna emittente.