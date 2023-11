India, la teoria del complotto social che sta mettendo in pericolo le donne

New Delhi, 23 novembre 2023 – Da diversi mesi un pericoloso trend social, figlio di una teoria complottista, sta spopolando in India: si tratta del Baghwa Love Trap, che prende di mira le donne di religione islamica residenti nel Paese. “Baghwa” significa “color zafferano”, una tonalità associata con l’Hindutva, un movimento estremista indù e nazionalista.

Il trend prevede la condivisione dei dati personali delle donne musulmane che avrebbero relazioni sentimentali con uomini di fede indù, scatenando la violenza psicologica – e spesso fisica – nei confronti delle malcapitate, per via del cattivo giudizio riservato ai rapporti affettivi inter-religiosi e per la radicata credenza in un complotto degli indù per “rubare” le ragazze di religione islamica. Emarginazione e allontanamento non sono insoliti per le donne che intraprendono questo tipo di relazioni. Solitamente tali supposizioni si rivelano false: la Bbc riporta ad esempio la diffusione di una foto che mostra una ragazza musulmana farsi dare un passaggio in scooter da un collega di studi indù, fatto che ha scatenato l’ira della sua comunità d’origine, sebbene tra i due non ci sia alcuna relazione. "Hanno detto che vado a letto con ragazzi indù, hanno molestato i miei genitori e messo in discussione la mia educazione”, ha commentato la giovane.

Il Baghwa Love Trap nasce sulla scia di un’altra teoria del complotto, la “Love Jihad”, che funziona esattamente al contrario: gli uomini musulmani sarebbero in combutta per sposare le donne indù, sottraendole quindi alle loro comunità d’origine. Anche la credenza in essa è particolarmente radicata, essendo stata commentata persino dal primo ministro Narendra Modi e da alcuni membri del suo partito afferenti al movimento Baghwa. In particolare, il premier dell’Uttar Pradesh – regione a nord del Paese, con una consistente minoranza islamica – ha dichiarato che se i musulmani “prendono una donna indù”, questi ultimi dovranno “prendere 100 donne musulmane”. Gli attivisti di Baghwa negano invece che esista una “love trap” da parte loro nei confronti delle islamiche.

Il trend sta mettendo a rischio l’incolumità delle ragazze musulmane, che vivono con angoscia la pressione del proprio gruppo sociale, anche se non conducono alcuna relazione con uomini indù. “È stata la prima volta in cui mi sono sentita non al sicuro nel mio quartiere – ha dichiarato Maryam, vittima della teoria del complotto alla Bbc – dicono che stiano proteggendo le donne, ma stanno praticamente rovinando le loro vite”.