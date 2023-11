Donna con doppio utero resta incinta in entrambi. Il caso di Kelsey è uno su un milione

Roma, 16 novembre 2023 – Mamma Kelsey Hatcher, 32 anni, nata con utero bicorne aspetta due gemelli. Uno per utero. Proprio così. La scoperta straordinaria arriva dall’Albama (Usa), dove la donna, nel corso di un’ecografia di routine, ha ricevuto la lieta notizia. Si tratta di un evento incredibile: secondo le statistiche si può verificare con una probabilità di un caso su un milione, come riporta Abc News citando il dottor Richard Davis che sta seguendo la doppia gravidanza della donna. I gemellini che stanno crescendo in due uteri diversi stanno bene. L’ultimo caso noto si è verificato in Bangladesh nel 2019, quando Arifa Sultana, allora ventenne, diede alla luce due gemelli sani a 26 giorni di distanza.

Anche se le donne con un utero doppio spesso affrontano complicazioni durante la gravidanza, tutti e tre i precedenti figli di Hatcher sono nati sani a termine, ma non sono gemelli. La partoriente spera di non dover ricorrere a un parto cesareo per i suoi bambini, che dovrebbero nascere verso Natale. Gli uteri si contrarranno in momenti diversi: potrebbero essere minuti, ore o addirittura giorni. Per Kelsey questo vorrebbe dire dover affrontare uno o due tagli cesarei, molto comuni in situazioni eccezionali di questo tipo.

