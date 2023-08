Donald Trump torna sui social, il primo post dopo 2 anni: “Interferenze elettorali”

Atlanta, 25 agosto 2023 – Detenuto numero P01135809, altezza 1,90 per 98 kg, capelli biondo veneziano. Sono i dati della scheda allegata alla foto segnaletica di Donald Trump, la prima nella storia per un presidente (ed ex) degli Stati Uniti. E il tycoon l’ha pubblicata su X, rompendo il silenzio sui social dopo due anni. Lo ha fatto prima di consegnarsi al penitenziario di Atlanta con gesto plateale e un arresto lampo. Ha pagato i 200mila euro di cauzione ed è uscito 20 minuti dopo.

Quello di oggi è stato il primo post di Trump su questo social dall'8 gennaio 2021, l’anno dell’incursione al Congresso da parte sei suoi sostenitori, quando Twitter ha sospeso il suo account a tempo indeterminato motivandolo con il timore che avrebbe incitato ulteriore violenza in seguito all'assalto mortale al Campidoglio degli Stati Uniti.

Account riattivato da Musk

Il suo account è stato ripristinato lo scorso novembre, poco dopo che Elon Musk ha rilevato la società, ma Trump si era astenuto dal comparire, insistendo sul fatto che si trovava meglio sul suo sito Truth, che aveva lanciato durante il divieto. Trump ha 86,5 milioni di follower.

Il messaggio segna una sorta di ‘ritorno a casa’ per Trump a uno dei suoi megafoni più importanti: quello che ha usato per dominare i suoi rivali nelle primarie del 2016 e per comandare il ciclo delle notizie per anni. Trump, che si candiderà di nuovo alla Casa Bianca nel 2024, si è spesso meravigliato della velocità con cui le sue missive viaggiavano dal suo account alle stazioni di notizie via cavo, sotto lo slogan ‘Breaking news’.

La raccolta fondi: Trump ha bisogno di soldi?

Il ritorno a X – e l'inclusione di un collegamento a una pagina di raccolta fondi – fa anche capire quanti soldi la campagna di Trump abbia speso per gli avvocati che rappresentano il candidato e i suoi alleati per combattere le accuse penali in quattro incriminazioni. L'operazione politica di

Trump è entrata nella seconda metà dell'anno in una posizione finanziaria tesa con il suo conto bancario prosciugato da decine di milioni di dollari destinati a difendere l'ex presidente dalle crescenti sfide legali mentre cercava di nuovo la Casa Bianca.

Il nuovo post arriva anche il giorno dopo che Trump ha saltato il primo dibattito delle primarie repubblicane, scegliendo invece di registrare un'intervista con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson. Trump ha 86,5 milioni di follower su quella che oggi è conosciuta come X, facendo impallidire i suoi rivali nella corsa al 2024. Ma la piattaforma ha subito cambiamenti significativi da quando Trump l'ha lasciata, incluso il cambio di nome.

Truth: perché il tycoon lo preferisce

Trump era tornato su Facebook a marzo, pubblicando “Sono tornato!” settimane dopo che il suo account personale è stato riattivato. Dopodiché ha preferito, tuttavia, rimanere con Truth, per dare notizia delle sue accuse e delle consegne pianificate mentre si trovava ad affrontare una lista crescente di problemi legali. Nell'ambito del suo accordo con Digital World Acquisition Corp, per rendere pubblica Truth Social, Trump aveva concordato – per non competere con la sua stessa azienda – che sarebbe stato il “primo canale” per “tutte le comunicazioni e le comunicazioni sui social media”.

Clausola di esclusività

Post provenienti dal suo profilo personale, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Ciò includeva una clausola di esclusività in base alla quale l'ex presidente era “generalmente obbligato a pubblicare qualsiasi post sui social media su Truth Social e non poteva pubblicare lo stesso post su un altro sito di social media per 6 ore” per un periodo di 18 mesi, a partire dal 22 dicembre 2021. Quel periodo si è concluso a giugno.