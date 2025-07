Trump malato? Alcune foto scatenano i media: dalla trombosi alla demenza. E Putin e Xi come stanno?

New York, 16 luglio 2025 - Da Trump a Putin, passando per Xi, la salute dei potenti della Terra, in un modo o nell’altro, interessa tutti. L'ultimo a destare preoccupazioni è stato proprio il presidente Usa, apparso ai giornalisti in due occasioni un po' provato. I dubbi sullo stato di salute del numero uno della Casa Bianca sono iniziati domenica scorsa a New York durante la finale del Mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint Germain. Trump è stato immortalato all'evento con le scarpe slacciate per le caviglie molto gonfie. Poi ieri il tycoon si è presentato alla stampa con un forte make up per ricoprire lividi e ferite sulla mano destra.

Melania Trump, Donald Trump e Gianni Infantino alla finale del Mondiale per club

Particolari che hanno spinto il Mirror a consultare esperti in merito con il risultato di catastrofiche ipotesi come i segni di una trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca o malattie renali o epatiche. C'è anche che ha parlato di sintomi di demenza, visti i 79 anni del presidente, e uno stile di vita non sano, come mangiare quasi esclusivamente hamburger, patatine fritte e dessert stracolmi di zuccheri. Senza dimenticare alcuni precedenti familiari, sostenuti di recente dal nipote Fred Trump III, parlando di una lunga storia familiare di Alzheimer, come il declino cognitivo del nonno Fred Trump Sr., morto dopo otto anni di battaglia contro la malattia.

Melania Trump, Donald Trump e Gianni Infantino alla finale del Mondiale per club

Vladimir Putin

Su Vladimir Putin poi le voci di malattie terminali in agguato si sono rincorse per anni. Per lo zar, comunque sempre al suo posto, la lista è lunga, dal Parkinson al tumore del sangue, dal cancro al pancreas (operato nell'aprile 2022, sostenevano alcune testate), fino a dolori cronici causati da una malattia incurabile, tanto da ricorrere in più di un'occasione a sosia. L'ultima patologia attribuitegli era la sindrome di Cushing, una condizione clinica associata all'aumento delle concentrazioni di cortisolo nel sangue o "ipercortisolismo" causando ipertensione, obesità addominale, ma braccia e gambe sottili, smagliature rossastre, un viso rosso tondo, una massa grassa tra le spalle, debolezza muscolare, osteoporosi, acne e pelle fragile. Si può curare se la causa è all'assunzione di determinati farmaci, sospendendoli, mentre se lo è un tumore, può essere trattato con una combinazione di chirurgia, chemioterapia e/o radioterapia.

Xi Jinping

Anche sul presidente cinese Xi Jinping son girate molte voci, a partire dall'aneurisma cerebrale mortale, di cui il numero uno del partito comunista cinese sarebbe a rischio dalla fine del 2021. Di Xi in diverse occasioni si è detto che zoppicava e faceva fatica a sedersi, nel 2019 nel suo tour in Francia e Italia, o le difficoltà a parlare a Shenzhen nell'ottobre 2020. Ma non ci sono prove concrete e tutte le speculazioni su una sua presunta malattia, non sono mai state provate o ammesse ufficialmente. Di recente la sua sparizione tra il 21 maggio e il 5 giugno è stata indicata dai media come un problema di salute o anche di potere all'interno del partito comunista. Inoltre Xi non ha partecipato al vertice dei Brics e non si sa se presenzierà al summit tra Cina ed Unione Europea, previsto per il 24-25 luglio. Secondo alcuni giornali sarebbe stato commissariato, ma secondo il sinologo Francesco Sisci no: ”Ha più potere che mai, sono voci incontrollate che non hanno fondamento'', aggiungendo che ''L'anno scorso Xi è stato menzionato meno del solito dai giornali governativi, ma è onnipresente sui media cinesi, due settimane fa c'era una prima pagina in cui tutti gli articoli parlavano di lui. Quanto ai generali messi da parte, è stato Xi stesso a rimuoverli. Non c'è alcun cambio di potere imminente: la presa del presidente sulla Cina resta molto forte''.

Joe Biden e l’autopen

Infine guai all'orizzonte per Joe Biden, malato di tumore alla prostata aggressivo, già diffuso alle ossa, che tempo fa aveva ammesso di aver usato da presidente un dispositivo automatico per la firma di documenti, denominato "autopen", con cui ha siglato alcuni provvedimenti di clemenza, anche se ha sostenuto di avere approvato personalmente ogni decisione. Ma la cosa non è piaciuta alla Casa Bianca che ha aperto un'indagine con il suo ufficio legale, con il coordinamento del Dipartimento di Giustizia. A giugno era stato il presidente Donald Trump a ordinare di indagare su una possibile cospirazione nell'uso di autopen da parte di Biden per firmare ordini esecutivi, sostenendo che avesse nascosto il suo "declino cognitivo".