Donald Trump si consegna al carcere di Atlanta per l’arresto: “Non ho fatto nulla di male. Mai arrendersi!”

Atlanta, 25 agosto 2023 – Trump si presenta al carcere di Atlanta: foto segnaletica, impronte digitali e poi l’arresto del tycoon. L’ex presidente degli Stati Uniti si è consegnato ieri al carcere di Fulton County per il procedimento sul voto in Georgia del 2020. Lo ha reso noto lui stesso su X (ex Twitter) pubblicando la sua foto segnaletica corredata dalle parole: “Interferenza elettorale. Mai arrendersi!”. É stato un arresto lampo: solo 20 minuti dopo è stato rilasciato su cauzione. Il carcere è stato circondato dai sostenitori.

È la quarta volta, quest'anno, che Trump si trova ad affrontare accuse penali. La nuova data del processo è stata fissata dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, al 23 ottobre. Sarà il primo dei quattro processi penali di Trump.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è arreso e ha trascorso poco più di 20 minuti nel carcere della contesa di Fulton prima di essere rilasciato su cauzione. Ha pagato 200mila dollari. La cauzione prevede anche il divieto di usare i social media per prendere di mira coimputati e testimoni.

Trump: "Parodia della giustizia: non ho fatto nulla di male”

Era dal 2021 che Trump non ‘cinguettava’ sul suo profilo social, l’ultimo post risale a pochi giorni dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori. E poi è calato il silenzio. La foto segnaletica pubblicata su X è una foto storica: è la prima scattata ad un presidente (o ex) degli Stati Uniti. Ora incalza: “Non ho fatto nulla di male”. Il tycoon ha anche postato un collegamento al suo sito web, che indirizza a una ‘landing page’ di raccolta fondi.

È la quarta volta, quest'anno, che Trump si trova ad affrontare accuse penali. Questa volta riguardano il tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni in Georgia. ''Quello che è successo qui è una parodia della giustizia. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Non ho fatto nulla di male e lo sanno tutti', ha detto Trump ai giornalisti prima di salire sul suo aereo privato per tornare al suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. ''Quello che stanno facendo è un'interferenza elettorale'', ha aggiunto. La nuova data del processo è stata fissata dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, al 23 ottobre. Sarà il primo dei quattro processi penali di Trump.

Detenuto numero P01135809, altezza 1,90 per 98 kg, capelli biondo veneziano. Ecco i dati della ‘mugshot’ (come chiamano gli americano la foto segnaletica) di Donald Trump, la prima della storia mai scattata ad un’alta carica del Governo americano. Lo aveva annunciato e lo ha fatto: si è costituito spontaneamente, rinforzando la schiera di sostenitori.

L'arresto di The Donald è stato brevissimo: il tempo di scattare una storica foto segnaletica e di effettuare qualche altra formalità, dopodiché è scattato il rilascio su cauzione. Come prevede la procedura, Trump è stato misurato e pesato, quindi ‘schedato’ come un qualsiasi altro imputato perseguito penalmente. Trump è accusato del tentativo di manipolare le elezioni presidenziali del 2020.