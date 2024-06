Domestici pagati meno del cibo dei cani. Condannata la famiglia più ricca d’Inghilterra

Quattro membri della famiglia di origine indiana più ricca del Regno Unito, gli Hinduja, padroni di un impero economico-finanziario intercontinentale e saldamente in testa alla classifica annuale dei nababbi britannici redatta dal Sunday Times con un patrimonio stimato in oltre 37 miliardi di sterline (quasi 44 miliardi di euro), sono stati condannati al carcere dalla giustizia svizzera per lo sfruttamento sistematico dei dipendenti nella loro villa sul lago di Ginevra, uomini e donne costretti a turni e condizioni disumane per un salario da fame. Fra i tanti dettagli imbarazzanti quello più eclatante riguarda le spese sostenute nella magione immersa nel lusso per mantenere un singolo cane, risultate più alte di quelle per pagare i dipendenti. In media ai domestici veniva dato meno di 8 euro al giorno, pagati non in franchi svizzeri ma in rupie indiane.