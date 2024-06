Dodicenne denuncia:: "Stuprata perché ebrea"

Inchiesta aperta in Francia su un possibile stupro a carattere antisemita di cui sarebbe stata vittima una ragazzina ebrea di 12 anni. I presunti aggressori sono 3 adolescenti fra i 12 e i 14 anni, tutti fermati. Il fatto sarebbe accaduto in una banlieue parigina. La ragazzina ha raccontato che 3 coetanei, fra i quali il suo ex ragazzo, l’avrebbero portata in un hangar abbandonato per poi picchiarla e insultarla a causa della sua religione e infine violentarla.