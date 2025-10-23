Medvedev l’incendiario, da vice di Putin a parcheggiato. Le voci di alcolismo e il matrimonio-trappola

Roma, 23 ottobre 2025 – Da presidente della Federazione Russa (rimpiazzo di Putin) ed elemento moderato nel cerchio magico dello ‘zar’ a mina vangante che, secondo molti, avrebbe bisogno di uno bravo.

Quando qualcuno, a Mosca, la spara molto grossa, ormai non ci si deve più domandare chi sia. Dmitrij Anatolevic Medvedev, 60 anni e di San Pietroburgo come Vladimir Putin (e molti altri), ormai, più che un politico è l’imperatore delle dichiarazioni bomba. E pensare che, fino a qualche anno fa, veniva considerato un elemento dialogante, con una laurea in legge a pieni voti noto per la sua misura e il suo stare in secondo piano con una certa dose di saggezza.

Dal 2008 al 2012 è stato anche presidente della Russia, ma solo perché lo zar del Cremlino non poteva ricandidarsi e per quel quadriennio si è accontentato di fare il primo ministro, continuando però a comandare come sempre. Più che un capo di Stato, insomma, un prestanome.

Kim Jong Un e Dmitry Medvedev a Pyongyang lo scorso 10 Ottobre 2025 (Ansa)

Da prestanome a parcheggiato di lusso

Finita questa esperienza, ha restituito il trono al ‘legittimo’ proprietario, almeno per come vanno le cose sulla Piazza Rossa. Quindi si è rimesso a fare il premier e molti pensavano che, prima o poi avrebbe finito per diventare il successore di Putin. Fino a quando, nel 2020, lo ‘zar’ ha deciso un maxi rimpasto di governo e non sapendo dove mettere il presidente di scorta, ha creato apposta per lui la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza della federazione russa.

Un posteggio di lusso, praticamente, ma anche il sentiero migliore verso il dimenticatoio. A quel punto a Medvedev non è rimasto altro che farsi sentire, con dichiarazioni più sorprendenti (e preoccupanti) di tutti gli altri membri del cerchio magico di Putin messi insieme. Il suo forte, in particolare, sono quelle in cui minaccia l’Unione Europea e la Nato di Venire travolte dalla potenza delle armi nucleari russe.

Dmitry Medvedev e Vladimir Putin in una foto del 2011

Fra rumors e gossip

Il club di Bruxelles, in particolare. Gli è proprio antipatico, così tanto da definirlo ‘un pericolo per la Russia’. Ci sarebbe seriamente da preoccuparsi se questa figura non venisse considerata, anche nel suo Paese, ai limiti del macchiettistico. E le dicerie sul suo conto si moltiplicano. In molti lo vogliono in preda a una depressione da demansionamento, accentuata dall’eccessivo amore per bevande superalcoliche, particolarmente diffuso a quelle latitudini, e a una difficile situazione personale. Medvedev risulta ancora sposato con la moglie Svetlana, che però non vedrebbe l’ora di lasciare. Ma è pur sempre l’ex presidente della Santa Madre Russia, deve dare il buon esempio. In compenso, lo ‘zar’ Putin, anche in questo frangente, può fare quello quello che vuole.