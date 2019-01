Melbourne, 21 gennaio 2019 - Un ragno velenoso cerca di entrare in casa e Novak Djokovic lo ringrazia per la visita, ma lo invita gentilmente a non entrare. E' il simpatico video postato dal campione di tennis serbo su Twitter. Il filmato, visualizzato da 637mila persone e con quasi 7.400 like, è stato realizzato dallo stesso atleta nella propria residenza in Australia, dove si trova per partecipare agli Australian Open di Melbourne.

Il miglior tennista al mondo, secondo la classifica del World Atp Raking, nel post poi chiede una mano ai fan per identificare il piccolo ospite: "Le belle creature dell'Australia ... qualcuno sa di che specie è?".

Australia’s beautiful creatures.. does anyone know what kind he is? pic.twitter.com/XmUuPTGF0x — Novak Djokovic (@DjokerNole) 19 gennaio 2019

E dal web è arrivato puntuale il suggerimento: probabilmente si tratta di un Nephila pilipes o ragno orbo-tessitore di seta dorata. Aracnidi di grandi dimensioni, circa un palmo di una mano per le femmine, che sono cinque volte più grandi dei maschi. Sono famosi per le elaborate ragnatele dai fili giallognoli che traggono in inganno gli insetti. Secernono un veleno potente e simile a quello della vedova nera, ma non letale per l'uomo, anche se provoca festidiosi edemi e vesciche.

In un video girato nel 2012 nel Queensland mostra un ragno della stessa specie uccidere e mangiare un serpente Boiga irregularis lungo mezzo metro .