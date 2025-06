Disneyland Paris, il giallo del matrimonio di un uomo con una bambina di 9 anni. Quattro arresti

Parigi, 24 giugno 2025 – Ha cercato di sposare una bambina di 9 anni in un finto matrimonio a Disneyland Paris: il protagonista dell'assurda vicenda, avvenuta sabato scorso, è un 39enne britannico con diversi reati alle spalle, tra cui abusi sessuali sui minori. A raccontare la storia sono i media del Regno Unito.

A lanciare l'allarme sarebbe stato lo staff del parco tematico, disorientato dalla presenza di una bambina vestita da sposa e da quello che sembrava un matrimonio, per il quale era stata affittata una parte di Disneyland alla cifra di ben 115mila sterline. Oltre all'uomo – a detta della procura di Meaux truccato “in modo professionale per mostrare un volto totalmente diverso dal suo” – e alla bimba, erano presenti molte altre persone, in particolare una 41enne ucraina, madre della piccola, una 24enne lettone che 'interpretava' la sorella della sposa e un uomo di 55 anni, sempre originario della Lettonia. Tutti sono stati arrestati dalle autorità locali. Insieme a loro, erano presenti un centinaio di cittadini francesi, 'arruolati' per fare la parte degli invitati. Secondo il Daily Mail, uno di loro avrebbe affermato che tutti "erano convinti di dover partecipare a un matrimonio". La 41enne ucraina avrebbe spiegato agli investigatori che la sua intenzione era quella di far passare a sua figlia "un giorno degno di una principessa".

Secondo la procura, "l'organizzatore ha assunto l'identità di un cittadino lettone e ha utilizzato documenti falsi per concludere il contratto" di affitto del parco tematico. L'idea del 39enne –ritenuto essere la 'mente' dietro alla messinscena – era di trasmettere la cerimonia sui social, sebbene allo staff di Disneyland fosse stato chiesto di mantenere il tutto "confidenziale". L'evento è stato bloccato a pochi minuti dall'inizio, appena il personale si è reso conto dell'età della 'sposa'.

Da quanto si apprende da fonti giudiziarie, la bimba sarebbe arrivata in Francia due giorni prima dell’accaduto, e non avrebbe subito "nessuna violenza, né fisica, né sessuale, né è stata costretta a interpretare il ruolo" della sposa.

Lo choc ha colpito anche gli 'invitati': "Ho visto lo staff della Disney allontanarsi in lacrime – ha raccontato uno di loro a Le Parisien – e un signore vicino a me ha detto: 'La ragazza ha 9 anni, fermiamo tutto!'".

L'identità del 39enne non è stata resa nota per questioni legali, ma è ricercato nel Regno Unito per aver violato le regole dello schedario degli autori di infrazioni sessuali nel quale era stato iscritto. Ora è accusato di frode, abuso di fiducia, riciclaggio di denaro e furto di identità. È inoltre considerato testimone per corruzione di minore.