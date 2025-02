A che ora parla Giorgia Meloni alla Cpac: il suo discorso subito prima di Trump

Roma, 22 febbraio 2025 - L'Europa aspetta Giorgia Meloni: questa sera la presidente del consiglio si collegherà con la Conservative political action conference, il congresso dei conservatori americani. Parlerà in uno slot privilegiato, quello subito prima di Donald Trump. Una conferenza che si sta svolgendo nelle polemiche, dopo il presunto saluto nazista di Steve Bannon, considerato uno dei principali consiglieri del tycoon.

Critiche che stanno investendo anche Meloni, accusata di non aver cancellato il proprio intervento, senza dunque seguire la decisione del leader della destra francese Jordan Bardella, come si augurava l'opposizione. "E' una vassalla di Trump", le parole della segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Ma lo scetticismo per il gesto di Bannon arriva anche dalla stessa maggioranza: "E' gravissimo perché corrisponde a un rituale di richiamo di saluti nazisti, di una storia sepolta che non bisogna smuovere, che è concimata dal sangue di milioni di persone morte - ha dichiarato a 'L'attimo fuggente' Giorgio Mulè, di Forza Italia - Sono certo che Giorgia Meloni non avrà difficoltà a prenderne le distanze. Non c'è da scherzare, non bisogna dare in nessun modo adito a vellicare la pancia di pericolosissimi estremisti".

"Giustificare quel tipo di ideologia significa fare un danno enorme all'umanità, anche solo utilizzando i segni che quell'ideologia conteneva - ha aggiunto il vicepresidente della Camera - Non può appartenere in nessun modo alla nostra comunità accettare che Bannon metta il braccio teso esattamente come facevano i nazisti passando sotto Hitler".

Giorgia Meloni potrebbe prendere le distanze dal presunto saluto nazista, in un passaggio del suo intervento o tramite una comunicazione collaterale. L'Europa sta a guardare, anche considerando come la presidente del consiglio sia ormai uno dei pochi canali di comunicazione con Donald Trump, ai ferri corti con l'Unione.

Il discorso di Meloni dovrebbe aver luogo verso le 19 ora italiana (le 13 nel Maryland, sede dell'evento): due giorni fa è trapelato che l'orario esatto dovrebbero essere le 19.15. La leader di Fratelli d'Italia non sarà negli Stati Uniti, ma si collegherà in video da Roma. Dopo di lei è previsto l'intervento cardine del congresso, il più atteso, quello del presidente statunitense Donald Trump.

La Conservative political action conference è una conferenza che si svolge annualmente, fondata e organizzata dall'American conservative union e da Young Americans for freedom. La prima edizione si è tenuta nel 1974. Si tratta di un trampolino di lancio per gli aspiranti candidati presidenziali repubblicani, che con i loro interventi sperano di farsi conoscere e trovare consensi sulle loro idee e proposte.

Ogni anno si svolge tra i partecipanti un sondaggio per identificare il potenziale candidato preferito in vista delle prossime elezioni presidenziali, che in questo caso si terranno nel 2028. Non sempre il nome che emerge è quello di colui che effettivamente sfiderà i democratici per la Casa Bianca, basti pensare che nel 2015 il favorito era Ted Cruz, che alle primerie arrivò solo secondo, dietro a Trump. Da allora Trump ha vinto ogni sondaggio annuale della Cpac.

Ma nel 2028 il tycoon non potrà più candidarsi: chi sarà il 'successore' designato dalla conferenza? Sarà il vice - piuttosto 'sullo sfondo' finora - JD Vance? Nei prossimi giorni potremo conoscere il potenziale erede di Donald Trump.