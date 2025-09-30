Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa

Roma, 30 settembre 2025 – “Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla”. Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. “Pace attraverso la guerra”, ha aggiunto il segretario parlando di un “momento cruciale”.

Per volontà del presidente Donand Trump, il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha radunato a Quantico circa 800 generali e ammiragli delle basi statunitensi sparse in tutto il mondo.

Hegseth non ha solo parlato della necessità di prepararsi a un conflitto ma ha delineato quello che dovrà essere d’ora in poi il modo di comportarsi dei militari statunitensi. Hegset ha delineato oggi, davanti ai massimi comandanti militari del Dipartimento presso la base militare di Quantico, la nuova era del Dipartimento della Guerra, sottolineando come l'epoca del Dipartimento della Difesa sia finita e che ora l'unica missione del Pentagono è quella di prepararsi a vincere le guerre. "Benvenuti al Dipartimento della Guerra, perché l'era del Dipartimento della Difesa è finita", ha affermato il segretario.

Le uniche persone che meritano la pace sono quelle disposte a lottare per ottenerla aggiungendo che l'ideologia pacifista è "ingenua e pericolosa". "Le uniche persone che meritano veramente la pace sono quelle disposte a fare la guerra per difenderla. Ecco perché il pacifismo è così ingenuo e pericoloso. Ignora la natura umana e ignora la storia umana. O proteggi il tuo popolo e la tua sovranità, o sarai sottomesso a qualcosa o qualcuno. È una verità antica come il mondo", ha detto Hegseth.

"Basta con le barbe, capelli lunghi e superficialità nell'espressione individuale", nelle forze armate Usa, sarà necessario "tagliarsi i capelli, radersi la barba e rispettare gli standard", non si può avere "un esercito pieno di pagani nordici". "Se qualcuno non riesce a soddisfare gli standard fisici maschili per il combattimento, non riesce a superare un test fisico o non vuole radersi e avere un aspetto professionale, "è il momento di cercare una nuova posizione o una nuova professione", ha aggiunto. "E' del tutto inaccettabile vedere generali e ammiragli grassi nei corridoi del Pentagono a capo di comandi in tutto il paese, nel mondo, è una brutta figura", ha detto Hegseth. "E' brutto, e non rispecchia ciò che siamo".

Per le forze armate americane, "l'era della leadership politicamente corretta, ipersensibile e che non ferisce i sentimenti di nessuno finisce adesso". L'amministrazione Trump vuole un'applicazione degli standard "spietata, imparziale e basata sul buon senso", ha aggiunto. La nuova "regola d'oro" del Dipartimento della Guerra è: "Tratta la tua unità come faresti con l'unità di tuo figlio"."Lo vorresti in servizio con truppe grasse, inadatte o poco addestrate? O con persone che non riescono a raggiungere gli standard di base? O in un'unità in cui gli standard sono stati abbassati per permettere a certi tipi di soldati di farcela? In un'unità in cui i leader sono stati promossi per motivi diversi dal merito, dalle prestazioni e dall'esperienza in guerra? La risposta non è semplicemente no, è assolutamente no", aggiunge.

"Non possiamo passare un altro giorno senza affrontare direttamente la trave nel nostro occhio, senza affrontare i problemi nei nostri comandi e nelle nostre formazioni”, ha detto Hegseth nel suo discorso tenuto alla base dei Marine di Quantico, in Virginia, alla presenza del presidente Donald Trump. “Questa amministrazione ha fatto molto fin dal primo giorno per rimuovere la giustizia sociale, il politicamente corretto e la spazzatura ideologica tossica che aveva infettato il nostro dipartimento, per estirpare la politica, niente più mesi di identità, uffici Dei (Diversità, equità e inclusione), tizi in abito elegante. Niente più adorazione del cambiamento climatico, niente più divisioni, distrazioni o illusioni di genere. Niente più detriti. Come ho già detto e ripeto, abbiamo chiuso con questa m**da”, ha aggiunto Hegseth.