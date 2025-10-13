Il discorso di Trump alla Knesset: “La guerra è finita, Hamas rispetterà l’accordo”

Gerusalemme, 13 ottobre 2025 - "Questo è un giorno meraviglioso, mai visto un giorno così. La guerra è finita, Hamas rispetterà l'accordo". Sono state queste le parole di Donald Trump prima del suo intervento alla Knesset, il parlamento israeliano.

"È un inizio completamente nuovo, e credo che non ci sia mai stato un evento simile". "L'amore nelle strade è stato semplicemente incredibile", ha aggiunto Trump.

Netanyahu dà il benvenuto a Trump all'aeroporto di Tel Aviv

Il presidente degli Stati Uniti ha salutato brevemente il presidente del parlamento israeliano Amir Ohana prima di sedersi per firmare il libro degli ospiti. "Questo è per me un grande onore. Un giorno grande e meraviglioso, un nuovo inizio", ha scritto con lo stesso pennarello nero con cui è solito firmare gli ordini esecutivi, affiancato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dalla moglie, da Ohana e dalla sua compagna. Trump si è quindi diretto verso il leggio per parlare al plenum, quarto presidente degli Stati Uniti a farlo. Prima del suo arrivo, lo staff della Knesset ha distribuito ai presenti cappellini rossi come quelli del movimento Maga con lo slogan “trump, il presidente della pace”. Lo slogan 'Trump the peace president' ricorda, anche per la grafica, i cappellini 'Make America Great Again' diffusi fra i sostenitori del tycoon.

L'Air Force One su cui viaggiava il presidente Donald Trump ha sorvolato, poco prima dell'atterraggio all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la costa israeliana su cui era stata fatta una scritta enorme disegnata in giallo e blu sulla sabbia con le scritte in inglese "Grazie" e "Casa"

Tantissime le dirette televisive del visita del presidente degli stati Uniti a Gerusalemme in vari posti della città: nelle hall degli alberghi, all'interno dei ristoranti e dei bar. Le immagini arrivano in diretta dalla Fox News o da altri broadcast in prevalenza americani. Tantissime le persone radunate per seguire l'evento in tempo reale.

Sempre prima del discorso al parlamento israeliano, Netanyahu ha organizzato un colloquio con il presidente degli Stati Uniti nel suo ufficio alla Knesset a Gerusalemme, al quale hanno partecipato anche l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, anch'egli coinvolto nei negoziati in Medio Oriente.