Diritti Lgbtq+ e abusi del clero, la prima intervista del Papa

ROMAIl pensiero di papa Leone sui temi chiave e le questioni più interne alla Chiesa, come i casi di abusi sessuali da parte del clero, la sinodalità, il ruolo delle donne nella Chiesa, l’inclusione dei cattolici Lgbtq+ e l’importanza dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso. E ancora, la sua esperienza come priore degli agostiniani, come vescovo di Chiclayo, il fatto di essere il primo papa americano ed anche peruviano (dove è stato a lungo missionario), la sua volontà di dialogo, nonché il suo approccio alle attuali questioni geopolitiche come le guerre a Gaza e in Ucraina, il rapporto della Santa Sede con la Cina e gli Stati Uniti e le finanze vaticane.

Di tutto questo papa Leone ha parlato nella sua prima intervista esclusiva con la corrispondente americana di Crux, Elise Ann Allen. Estratti dell’intervista saranno divulgati domenica, giorno del compleanno di papa Leone (compirà 70 anni) mentre l’integrale confluirà nella biografia che la stessa Allen ha scritto per la casa editrice Penguin Random House del Perù con il titolo "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI". Il libro sarà pubblicato in spagnolo il 18 settembre con primo Paese di uscita il Perù, seguiranno poi le traduzioni.

Allen ha intervistato Leone a Castel Gandolfo in una prima "sessione" di due ore e mezza il 10 luglio scorso, e poi in una seconda nella residenza del Papa al Palazzo del S. Uffizio lo scorso 30 luglio, nella comune lingua madre, l’inglese. Ha spiegato che nella biografia si racconterà anche la vicenda in cui lei stessa ha avuto un ruolo di denuncia, e cioè quella dello scioglimento del Sodalizio di Vita Cristiana, meglio conosciuto come "Sodalicio".

Dopo gli scandali di abusi e corruzione da parte di alcuni dei suoi vertici, il Sodalicio è stato soppresso per volere di papa Francesco con un decreto firmato dall’ormai ex superiore generale, José David Correa, presso la sede del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata, alla presenza della prefetta suor Simona Brambilla il 14 aprile scorso. La società laicale era stata fondata negli anni ‘70 da Luis Fernando Figari che nell’agosto del 2024 era stato espulso dal Sodalizio a motivo delle accuse di violenze fisiche, psicologiche e sessuali, anche su minori. Espulso, cioè, dal movimento da lui stesso creato. In questa complessa vicenda, Bergoglio aveva ricevuto tre giornalisti tra cui la stessa Allen che avevano investigato a propria volta. "La mia conoscenza con Prevost - spiega - risale comunque ad ancora prima, quando lui era ancora a Chicago, come giornalista mi ero interessata proprio al suo ruolo nella locale Commissione per la tutela dei Minori".