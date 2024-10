Zelensky dal Papa mentre la Russia schiera 50.000 soldati nel Kursk

07:44

Zelensky arrivato in Vaticano per incontro con il Papa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Vaticano per l'udienza con Papa Francesco. E' la terza volta per Zelensky dopo le udienze del Pontefice dell'8 febbraio 2020 e del 13 maggio 2023. Inoltre Bergoglio e Zelensky si sono visti anche al vertice G7, a Borgo Egnazia, nel giugno scorso in un incontro bilaterale.