Ucraina, Zelensky conferma la caduta di Bakhmut: “Oggi è solo nei nostri cuori”. Mosca: “È nostra”. Biden al G7: “Nuovi aiuti militari a Kiev”

Hiroshima, 21 maggio 2023 – Mentre la Russia rivendica la conquista di Bakhmut, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Hiroshima, conferma la caduta della città diventata simbolo della guerra: “"Oggi Bakhmut resta solo nei nostri cuori". Zelensky, a margine dei lavori del G7 in Giappone, ha risposto con un "penso di no" a chi gli chiedeva se parti della città fossero ancora sotto il controllo delle forze di Kiev. Il presidente ha detto che di Bakhmut "è rimasto poco", "è distrutta".

Il presidente Zelensky con Biden a Hiroshima

Vladimir Putin si è congratulato con le squadre d'assalto del gruppo di mercenari Wagner per la “liberazione di Artyomovsk”, intanto Joe Biden ha annunciato – durante l’incontro con Zelensky – una nuova fornitura di armi e munizioni all'Ucraina. Il nuovo pacchetto includerà “munizioni, artiglieria e veicoli blindati”, ha dichiarato Biden. L'annuncio segue il via libera da parte di Washington agli alleati per la fornitura di jet da combattimento F-16 a Kiev: “Quando i nostri piloti conosceranno l'F16 e quando questi velivoli appariranno nei nostri cieli, avrà importanza non solo per l'Ucraina. Questo sarà un momento storico per l'intera architettura della sicurezza in Europa e nel mondo”, ha detto Zelensky. Che ha aggiunto “Sono grato per la decisione di addestrare i nostri piloti su moderni aerei da combattimento. Lo scudo aereo può essere completo solo quando i sistemi di difesa aerea a terra sono integrati da moderni velivoli in aria. Ora siamo sulla strada per eliminare il gap di capacità”

