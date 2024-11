Scholz chiama Putin: “Ritira l’esercito dall’Ucraina e negozia con Kiev”. Zelensky: “Così si aiuta la Russia”

14:56

Fonti: in Cina fabbrica di droni militari per la Russia

L'Unione Europea ha presentato agli Stati membri informazioni "credibili" che droni di tipo militare vengono prodotti in Cina per essere direttamente impiegati dalla Russia nella guerra in Ucraina. Lo sostengono diverse fonti diplomatiche alla vigilia del Consiglio Affari Esteri, che sarà chiamato a discutere la situazione. "Non abbiamo una panoramica chiara di cosa sta accadendo", ha sottolineato un alto funzionario europeo, precisando che non è al momento noto se i droni siano stati effettivamente utilizzati in Ucraina o se le autorità cinesi siano a conoscenza dell'operazione. "Ci sembra improbabile che non lo siano".