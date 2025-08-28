Putin non si ferma. Nuovi raid su case, scuole e uffici di Kiev: anche bambini fra morti e feriti

05:48

Raid su Kiev nella notte: 4 morti



Kiev di nuovo nel mirino. E' di almeno quattro morti, compreso un minore, e 38 feriti il bilancio di un attacco russo con droni e missili balistici contro la capitale ucraina denunciato dalle autorità locali. Lo riferisce Kyiv Independent, che segnala danni in abitazioni, uffici e scuole nella città. Distrutto un palazzo di cinque piani, riporta il sito, precisando che anche fra i feriti vi sono bambini. Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal.