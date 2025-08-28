Putin non si ferma. Nuovi raid su case, scuole e uffici di Kiev: anche bambini fra morti e feriti

Roma, 28 agosto 2025 – Mentre non si fermano i tentativi, sino ad ora vani, di trovare un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina e portare intorno a un tavolo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, le armi non tacciono. Anzi. Nella notte i russi sono tornati a prendere di mira la capitale ucraina. Raid nei quali sono morte diverse persone con decine di feriti. Fra i mortie i feriti ci sono anche bambini.
"Alle richieste di cessate il fuoco, la Russia risponde con i missili". Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dando conto su X degli attacchi russi avvenuti su
Kiev in cui sarebbero morte a suo dire almeno otto persone.
E' di almeno otto morti il bilancio dell'attacco russo denunciato dalle autorità ucraine. "In questo momento a Kiev, dopo un attacco russo, i soccorritori lavorano tra le macerie di un normale edificio residenziale - si legge in un post su X del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky - Un altro massiccio attacco contro le nostre città e comunità. Ancora uccisioni. Tragicamente è stata confermata la morte di almeno otto persone. Una è un bambino".
Kiev di nuovo nel mirino. E' di almeno quattro morti, compreso un minore, e 38 feriti il bilancio di un attacco russo con droni e missili balistici contro la capitale ucraina denunciato dalle autorità locali. Lo riferisce Kyiv Independent, che segnala danni in abitazioni, uffici e scuole nella città. Distrutto un palazzo di cinque piani, riporta il sito, precisando che anche fra i feriti vi sono bambini. Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal.