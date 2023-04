Bombardamenti su Kiev nella notte. Caccia di Mosca attacca per sbaglio città russa

9:20

Stoltemberg; “La guerra in Ucraina potrebbe durare ancora a lungo”

La guerra in Ucraina potrebbe durare "a lungo". L'ha affermato oggi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in dichiarazioni a margine prima dell'inizio della riunione Nato a Ramstein. "La guerra è per sua natura imprevedibile", ha segnalato Stoltenberg, chiarendo che "può durare molto a lungo". "Per questo motivo, la Nato ha detto tante e tante volte che dovremo stare al fianco dell' Ucraina per tutto il tempo necessario", ha continuato il capo della Nato.