Gerasimov riappare in video: prima volta dalla rivolta dei Wagner. Raid russo su centri umanitari a Zaporizhzia

Roma, 10 luglio 2023 – Il ritorno di Valerij Gerasimov. Il capo di Stato maggiore delle forze armate è riapparso in un video pubblicato dal ministero della Difesa. Non si vedeva dalla rivolta armata dei Wagner del 24 giugno. Nonostante i rumors che lo volevano rimosso dall’incarico da Vladimir Putin in persona, Gerasimov viene identificato con il suo titolo di “Capo di Stato maggiore”. Ma sarebbe solo un’investitura formale: secondo notizie circolate nei giorni scorsi al suo posto potrebbe subentrare il generale Mikhail Teplinsky, da un anno comandante delle truppe aeree. Nel video Gerasimov spiega, durante una riounione, come l’esercito russo abbia sventato un attacco missilistico ucraino contro la Crimea e le regioni di Rostov e Kaluga. Lui e e il ministro della Difesa Sergej Shoigu erano stati i principali bersagli degli attacchi del leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin. Nel frattempo Kiev parla di una “netta avanzata” a sud di Bakhmut dove le truppe ucraine avrebbero guadagnato 24 chilometri quadrati. Nuovi raid russi nella regione di Zaporizhzhia: colpiti centri umanitari, morti e feriti.

Valerij Gerasimov e, a sinistra, il ministro della Difesa Shoigu (Ansa)