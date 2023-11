Diretta guerra Isaele-Hamas, l’Onu chiede il cessate il fuoco umanitario. Idf: “Gaza City circondata”

Roma, 6 novembre 2023 – L’Onu chiede la tregua umanitaria per Gaza: “Immediato cessate il fuoco”. È l’appello congiunto lanciato da 18 delle principali agenzie delle Nazioni Unite (tra cui Unicef, Pam e Oms) nel tentativo di fermare i violenti attacchi nei territori palestinesi. Israele ha dichiarato che le sue forze militari hanno tagliato Gaza in due, dopo che la sua offensiva di terra contro Hamas ha raggiunto la costa mediterranea del territorio palestinese. Un portavoce militare ha dichiarato che Gaza City è ora "completamente circondata". Intanto gli Usa schierano in Medio Oriente un sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare.

Aggiornamenti in tempo reale

Bombardamenti sulla Striscia di Gaza

