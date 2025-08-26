Israele in tilt per le manifestazioni anti-Netanyahu: autostrade bloccate. Metsola: “A Gaza serve posizione più forte dell’Europa”

11:08

Metsola: "A Gaza situazione terribile"

"La terribile situazione a Gaza ha mostrato a una nuova generazione quanto abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace", ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini, enumerando le sfide a cui va incontro il progetto europeo, che "non è definito né completo", e il cui destino "dipende da ciascuno di noi". E ha aggiunto: "Il Medio Oriente resta una ferita aperta, un luogo dove la situazione è ancora orribile: troppe vittime innocenti, ostaggi ancora non rilasciati, troppi bambini che pagano il prezzo più alto. Ieri altri giornalisti sono stati uccisi. Questa situazione è intollerabile". Quindi ha concluso: "Noi vogliamo che le uccisioni cessino, che la sofferenza finisca, che gli ostaggi vengano liberati. Non possiamo essere indifferenti: lo dobbiamo a tutte le generazioni future, per aiutarle a porre fine a questo ciclo di guerra perpetua", ha aggiunto.