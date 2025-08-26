Israele in tilt per le manifestazioni anti-Netanyahu: autostrade bloccate. Metsola: “A Gaza serve posizione più forte dell’Europa”

Roma, 26 agosto 2025 – Sin da questa mattina Israele è interessata dalle manifestazioni “per la liberazione degli ostaggi” che mirano a fare pressione sul governo Netanyahu affinché cambi la strategia militare nella Striscia di Gaza. Intanto In Palestina però non tacciono le armi. Dopo la strage dell’ospedale Nasser, almeno 24 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'esercito israeliano (Idf) in tutta Gaza dall'alba di oggi. “A Gaza situazione terribile”, ha detto la presidente del Parlamento europeo nel suo intervento al Meeting di Rimini. “Dimostra quanto abbiamo bisogno di un’Europa più forte che promuova la pace”.
La diretta
"La terribile situazione a Gaza ha mostrato a una nuova generazione quanto abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace", ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini, enumerando le sfide a cui va incontro il progetto europeo, che "non è definito né completo", e il cui destino "dipende da ciascuno di noi". E ha aggiunto: "Il Medio Oriente resta una ferita aperta, un luogo dove la situazione è ancora orribile: troppe vittime innocenti, ostaggi ancora non rilasciati, troppi bambini che pagano il prezzo più alto. Ieri altri giornalisti sono stati uccisi. Questa situazione è intollerabile". Quindi ha concluso: "Noi vogliamo che le uccisioni cessino, che la sofferenza finisca, che gli ostaggi vengano liberati. Non possiamo essere indifferenti: lo dobbiamo a tutte le generazioni future, per aiutarle a porre fine a questo ciclo di guerra perpetua", ha aggiunto.
Il Qatar ha sottolineato che sta "ancora aspettando" la risposta di Israele alla proposta di tregua mediata da Doha e Il Cairo con Washington per una tregua a
Gaza e il rilascio di ostaggi. Hamas ha approvato il piano - che prevede più fasi - oltre una settimana fa ma finora Tel Aviv non ha dato indicazioni. D'altra parte il governo guidato da Benjamin Netanyahu la settimana scorsa ha approvato i piani per la conquista di Gaza City.
È salito a 43 il numero dei morti causati dagli attacchi israeliani in corso nella Striscia di Gaza da questa mattina all'alba. Lo riferiscono fonti degli ospedali di Gaza controllati dal movimento islamista palestinese Hamas, citate dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota Al Jazeera.
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, convocherà il gabinetto di sicurezza alle 16:00 (le 15:00 in Italia) di oggi per discutere di Gaza e degli sforzi per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato l'ufficio del premier quotidiano al Times of Israel, senza specificare se Netanyahu solleverà la proposta di cessate il fuoco e di rilascio graduale degli ostaggi che Hamas ha dichiarato di aver accettato la scorsa settimana.
"Il clero e le suore hanno deciso di rimanere e continuare a prendersi cura di tutti coloro che saranno nei complessi". Con queste parole il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e quello dei greco ordotossi, Teofilo III, annunciano in una nota congiunta che non lasceranno Gaza dopo la decisione di Israele di occupare la Striscia. "Lasciare Gaza e cercare di fuggire verso sud sarebbe una condanna a morte" aggiungono i due ribadendo che «non può esserci futuro basato sulla prigionia, sullo sfollamento dei palestinesi o sulla vendetta. Non c'è motivo di giustificare lo sfollamento di massa deliberato e forzato di civili».
Diversi manifestanti stanno bloccando il traffico in direzione sud sull'autostrada Ayalon, a Tel Aviv, dando il via a una giornata di proteste in tutto Israele a sostegno di un accordo per il rilascio degli ostaggi e la fine dei combattimenti a Gaza. La giornata di mobilitazione, annunciata dall'Hostages and Missing Families Forum, è iniziata alle 6:29 del mattino, ora in cui Hamas ha lanciato l'attacco terroristico il 7 ottobre 2023, con i manifestanti che hanno srotolato bandiere israeliane fuori dall'ambasciata statunitense a Tel Aviv.
Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'esercito israeliano (Idf) in tutta Gaza dall'alba di oggi, riporta Al Jazeera. Almeno quattro case sono state colpite a
Gaza City, in particolare nei quartieri di Zeitoun e Sabra. Nella zona centrale sono stati uccisi due palestinesi, tra cui un bambino di due anni.