Diplomazia via Tik Tok. Trump ‘salva’ il social. Mano tesa alla Cina

"È stato trovato l’accordo per salvare un’azienda alla quale tenevano i giovani nel nostro Paese. Saranno molto contenti!". Con queste parole Donald Trump ha celebrato l’intesa che salva TikTok dal bando negli Stati Uniti. Dopo mesi di incertezza, la piattaforma di proprietà cinese potrà continuare a operare grazie a un accordo quadro raggiunto a Madrid tra Washington e Pechino, nel corso del quarto round di negoziati commerciali dall’inizio dell’anno.

Il capo negoziatore cinese Li Chenggang ha parlato di "scambi franchi e approfonditi" e di risultati "conquistati con difficoltà", mettendo in rilievo la necessità che gli Usa non "opprimano le imprese cinesi".

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha confermato che l’intesa prevede il passaggio del ramo americano di TikTok a una proprietà a controllo statunitense, rimandando ai presidenti Trump e Xi Jinping la definizione finale. I due leader si sentiranno al telefono venerdì 19 settembre.

Il compromesso arriva a ridosso della scadenza fissata dal Congresso: entro il 17 settembre ByteDance, società madre della piattaforma, avrebbe dovuto cedere le proprie quote a un acquirente americano per evitare il bando. Una legge del 2024, confermata dalla Corte suprema, obbliga infatti la cessione, ma Trump aveva già prorogato più volte i termini con ordini esecutivi. "Non ci saranno rinvii continui, abbiamo un accordo", ha ribadito il rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer.

Sul tavolo restano tensioni tecnologiche. Durante i colloqui, le autorità cinesi hanno avviato un’indagine antitrust su Nvidia, mossa che Bessent ha definito "dal tempismo discutibile". Ma il vertice spagnolo ha anche prodotto passi avanti sul fronte tariffario: gli Usa applicano dazi aggiuntivi del 30 per cento sulle merci cinesi, mentre Pechino mantiene un’imposizione del 10-15 per cento su energia e prodotti agricoli. La sospensione reciproca, che scadrà il 10 novembre, potrebbe essere prorogata se i negoziati continueranno a registrare progressi.

Il prossimo round è atteso in Europa fra circa un mese. Intanto si guarda a un eventuale incontro tra Trump e Xi a margine del vertice Apec in Corea del Sud, dal 30 ottobre al primo novembre: lì i due presidenti potrebbero dare il sigillo politico all’intesa che ha salvato TikTok.