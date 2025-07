Diogo Jota morto in un incidente di auto. Il giocatore del Liverpool si era appena sposato

Madrid, 3 luglio 2025 - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello Andrè, 26, sono morti questa mattina presto in un incidente stradale sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava con il fratello, anche lui calciatore professionista di Penafiel, è uscito di strada, innescando un incendio. Secondo i testimoni l'auto è stata avvolta dalle fiamme che si sono estese anche alla vegetazione circostante.

Jota si trovava in Spagna in vacanza. L'incidente è avvenuto sulla A-52 nella provincia di Zamora intorno all’una e trenta all’altezza del km 65 nel territorio di Cernadilla. Questa strada in Spagna è una delle principali vie di comunicazione per gli automobilisti che lasciano il nord del Portogallo.

Jota si era sposato appena 10 giorni fa, il 22 giugno a Porto, con la sua fidanzata storica Rute Cardoso, dalla quale aveva 3 figli, due maschietti e una femminuccia di soli 6 mesi. Sui social dell’attaccante le foto e i video delle nozze. In un’intervista rilasciata proprio ieri si era definito l’uomo più fortunato del mondo.

Traguardi importanti infatti il 28enne ne aveva raggiunti anche nella sua carriera di calciatore quest’anno, vincendo col Liverpool la Premier League, il campionato inglese.

A breve il 28enne avrebbe iniziato la sua dodicesima stagione da professionista, con una carriera stellare davanti.

Prodotto delle giovanili del Paços de Ferreira, dove debutta nel professionismo nel 2014, il classe 1996 colleziona in pochi anni 49 presenze e 14 gol con la maglia della nazionale portoghese, imponendosi come uno dei punti fermi della selezione lusitana. Nel luglio 2016 si trasferisce all'Atlético Madrid per circa sette milioni di euro. Con i colchoneros firma un contratto quinquennale, ma viene girato al Porto in prestito con diritto di riscatto. L'ottima stagione in patria (nove i gol segnati) porta l'inevitabile interesse dall'estero.

Ad aggiudicarsi il suo cartellino è il Wolverhampton, che lo acquista in prestito con diritto di riscatto, poi eseguito. Con la maglia dei Wolves, segna 33 gol in 111 presenze in Premier League. Sufficienti per far scattare il corteggiamento del Liverpool di Jurgen Klopp, che riesce a tesserarlo nel 2020, strappandolo alla concorrenza. Chiude la prima annata con i reds con 30 presenze e 13 reti. Saranno 65 i gol totali segnati in questa seconda avventura inglese.

"Diogo Jota non è stato solo un giocatore fantastico con quasi 50 presenze per la nazionale, ma anche una persona straordinaria che è stata rispettata da tutti i suoi compagni e avversari. Aveva una gioia contagiosa ed era un punto di riferimento nella propria comunità", scrive la Federcalcio portoghese nella nota di cordoglio.

"Il Porto Football Club è in lutto. È con profondo rammarico che inviamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, anche lui nostro atleta nelle categorie giovanili. Che riposino in pace", scrive su X il Porto.

E arriva anche il messaggio di dolore e cordoglio del Liverpool, che si dice “devastato

dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e “non farà ulteriori commenti in questo momento e chiederà che la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club di Diogo e André sia rispettata mentre cerca di fare i conti con una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto”, conclude il messaggio postato su Instagram.

Cinque i trofei vinti da Diogo col Liverpool (1 campionato inglese, 1 community shield, 1 Fa Cup, due Coppe di Lega) in una bacheca che conta anche due Nations League alzate con il Portogallo: una nel 2018-19 e la seconda nell'ultima stagione. L'ultima di una carriera stellare, chiusa prematuramente a soli 28 anni. L'ultimo dramma di un calcio che torna a piangere un suo campione.

Anche Cristiano Ronaldo ha affidato il suo dolore per la scomparsa dell’amico portoghese a Instagram. “Non ha senso. Eravamo insieme nella Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando il mio amore e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete tutti”.