Il 'gigante buono' con due enormi artigli: scoperta una nuova specie di dinosauro

Roma, 27 marzo 2025 - Una nuova specie di dinosauri è stata scoperta nel deserto del Gobi in Mongolia: si tratta di un esemplare – denominato Duonychus tsogtbaatari – dotato di due grandi artigli. Farebbe parte della famiglia dei Therizinosaurs, il cui habitat si trovava nelle attuali Asia e Nord America nel periodo Cretacico (da 146 a 66 milioni di anni fa). Questi esemplari camminavano sulle zampe posteriori ed erano erbivori: gli artigli – tre in genere – servivano a strappare la vegetazione. Il gruppo più ampio è invece quello dei Tirannosauri, di cui il Rex è la specie più famosa.

Secondo quanto riporta Bbc News, il raro esemplare a due artigli rinvenuto nel Paese asiatico sarebbe di dimensioni medie, con un peso che si aggirava intorno ai 260 chilogrammi e un'altezza di tre metri. Lo studio sul fossile – effettuato dall'Istituto di Paleontologia della Mongolia – evidenzia come gli artigli fossero lunghi circa 30 centimetri, essendo dunque molto più grandi delle ossa sottostanti. Queste dimensioni suggeriscono che il loro scopo andava probabilmente al di là dell'alimentazione, venendo impiegati per scavare o come 'arma'.

Su questo esemplare è stata riscontrata per la prima volta in un dinosauro la presenza di guaina cheratinosa, una sostanza che ricopre l'artiglio al pari delle unghie umane, e che aiutava nella difesa e nel movimento.

I resti sono stati trovati anni fa nella Formazione Bayanshiree, datata nel tardo Cretacico, ovvero un periodo compreso tra i 100,5 e i 66 milioni di anni fa. La scoperta, seppur importante, non ha stupito: l'Onu considera il deserto del Gobi una vera e propria 'miniera' di fossili di dinosauro. In particolare, nella zona sono stati portati alla luce i resti di specie appartenenti all'ultima fase di evoluzione di questi animali, risalenti a relativamente poco prima della loro estinzione.