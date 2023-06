Ucraina: diga di Kakhovka, “conseguenze catastrofiche”. Zelensky: “Petrolio verso il Mar Nero”

Roma, 7 giugno 2023 – Una nuova escalation nella guerra in Ucraina, dopo che è salta in aria la diga di Kakhovka, il bacino da 18 milioni di metri cubi, costruito nel 1958, strategico per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa sulla responsabilità. Mentre crescono i timori per una catastrofe umanitaria e ambientale.

Diga di Kakhovka, gli allagamenti a Kherson (Ansa)

Sono 42mila le persone a rischio allagamenti, in migliaia fuggono dalle città allagate e una enorme chiazza di petrolio viene trasportata dalla corrente verso il Mar Nero.

L'intelligence americana tende a ritenere la Russia colpevole. Riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu: "In ogni caso è colpa dell'invasione russa”, dice il segretario Guterres. Le Nazioni Unite parlano di “conseguenze catastrofiche”.

Le notizie in diretta