EsteriCina, la maxi diga della discordia in Tibet: i rischi e le tensioni con l’India (che avvia le contromosse)
26 ago 2025
ALEX LUNG
Esteri
  Cina, la maxi diga della discordia in Tibet: i rischi e le tensioni con l'India (che avvia le contromosse)

Pechino potrebbe deviare 40 miliardi di metri cubi d’acqua. Il Paese di Xi Jinping controllerebbe così le risorse idriche dell’Arunachal Pradesh. Il Nord dell'India rischia aridità e gravi periodi di secca, con ripercussioni su cittadini, agricoltura e industrie

Una vista del Yarlung Zangbu, il canyon più grande e profondo del mondo, in Tibet (Afp)

Pechino, 26 agosto 2025 - È sfida all'ultima diga tra Cina e India: le tensioni tra i due giganti asiatici si sono riaccese a seguito della decisione di Pechino di costruire una mega barriera nella regione del Tibet, che bloccherebbe l'85% delle acque del fiume Yarlung Zangbo (o Siang, secondo la dicitura hindi) che si riversano in India. A rivelare il dato potenzialmente catastrofico per la regione dell'Arunachal Pradesh sono fonti esperte della questione e Reuters.

Il tutto sta spingendo l'India ad accelerare i progetti per una propria diga, che vada a controllare i flussi generati dal ghiacciaio Angsi - tra cui lo stesso Siang - fonti inestimabili per ben 100 milioni di persone a valle, tra Cina, India e Bangladesh. L'Upper Siang Multipurpose Storage Dam riuscirebbe a stoccare fino a 14 miliardi di metri cubi d'acqua, da rilasciare durante la stagione secca. A salvarsi sarebbe in particolar modo la città di Guwahati - che conta ben 900mila abitanti - dove l'acqua proveniente dal Tibet rappresenta il motore di numerose industrie e di una fiorente agricoltura. La diga fungerebbe anche da paratia nel caso di perdite dalle infrastrutture cinesi, andando a salvaguardare i cittadini indiani a valle.

Non si tratterebbe di un'ipotesi così remota: "La diga cinese verrebbe costruita in una zona di alta sismicità e che subisce eventi meteorologici estremi - spiega Sayanangshu Modak, esperto di relazioni sino-indiane in materia di risorse idriche all'Università dell'Arizona - Questi eventi estremi scatenano frane, smottamenti e alluvioni da rottura di laghi glaciali".

Il desiderio del governo di New Delhi di controllare il corso d'acqua risale ai primi Duemila, ma si è scontrato con una feroce opposizione da parte dei locali, i quali temono che il bacino della diga possa inghiottire i villaggi in cui abitano. Infatti, sedici insediamenti della comunità Adi potrebbero essere perduti nell'area di stoccaggio dell'opera.

Un decisivo cambio di passo ha però avuto luogo a dicembre, con l'annuncio del piano cinese per costruire la più grande diga idroelettrica al mondo proprio lì, al confine con l'India. Ma New Delhi non c'è stata e a maggio la sua principale compagnia idroelettrica ha iniziato lo spostamento di materiali in un sito a ridotto del Siang nell'Arunachal Pradesh. E questa volta non c'è stato spazio per alcuna opposizione: i lavori sono stati costantemente monitorati dalle forze di polizia.

Il governo indiano vorrebbe accelerare la costruzione entro quest'anno, e un fascicolo apposito è già stato presentato sulla scrivania del primo ministro Narendra Modi. Mai come oggi la realizzazione della Upper Siang Multipurpose Storage Dam è stata così vicina. Nel rapporto indirizzato al premier non mancavano i catastrofici scenari su cosa potrebbe accadere se la prima diga fosse quella cinese: l'Arunachal Pradesh vivrebbe periodi di secca e aridità molto più marcati, con riserve d'acqua decisamente scarseggianti nei mesi non monsonici, per un totale fino a 40 miliardi di metri cubi di acqua deviati.

Dal canto suo, Pechino minimizza. "Sono state condotte rigorose ricerche scientifiche sulla sicurezza e la protezione ambientale, e non avranno effetti negativi sulle risorse idriche, sull'ecologia o sulla geologia dei paesi a valle - ha assicurato a Reuters un portavoce del ministero degli Esteri - La Cina ha sempre mantenuto un atteggiamento responsabile nello sviluppo e nell'utilizzo dei fiumi transfrontalieri, e ha mantenuto una comunicazione e cooperazione a lungo termine con i paesi a valle come l'India e il Bangladesh". In ogni caso, la questione è stata sollevata dal diplomatico indiano S. Jaishankar in un incontro con alcuni omologhi cinesi.

Nel frattempo, il Pakistan - stretto da numerose partnership alla Cina - accusa proprio l'India di utilizzare le risorse idriche come strumento di tensione. New Delhi si è recentemente ritirata da un trattato per l'equa condivisione delle acque con Islamabad, e sta minacciando di deviare corsi d'acqua a dir poco vitali per lo Stato vicino. Al momento, a nulla sono serviti i richiami dei tribunali internazionali.

© Riproduzione riservata

