Cina, la maxi diga della discordia in Tibet: i rischi e le tensioni con l’India (che avvia le contromosse)

Pechino, 26 agosto 2025 - È sfida all'ultima diga tra Cina e India: le tensioni tra i due giganti asiatici si sono riaccese a seguito della decisione di Pechino di costruire una mega barriera nella regione del Tibet, che bloccherebbe l'85% delle acque del fiume Yarlung Zangbo (o Siang, secondo la dicitura hindi) che si riversano in India. A rivelare il dato potenzialmente catastrofico per la regione dell'Arunachal Pradesh sono fonti esperte della questione e Reuters.

Il tutto sta spingendo l'India ad accelerare i progetti per una propria diga, che vada a controllare i flussi generati dal ghiacciaio Angsi - tra cui lo stesso Siang - fonti inestimabili per ben 100 milioni di persone a valle, tra Cina, India e Bangladesh. L'Upper Siang Multipurpose Storage Dam riuscirebbe a stoccare fino a 14 miliardi di metri cubi d'acqua, da rilasciare durante la stagione secca. A salvarsi sarebbe in particolar modo la città di Guwahati - che conta ben 900mila abitanti - dove l'acqua proveniente dal Tibet rappresenta il motore di numerose industrie e di una fiorente agricoltura. La diga fungerebbe anche da paratia nel caso di perdite dalle infrastrutture cinesi, andando a salvaguardare i cittadini indiani a valle.

Non si tratterebbe di un'ipotesi così remota: "La diga cinese verrebbe costruita in una zona di alta sismicità e che subisce eventi meteorologici estremi - spiega Sayanangshu Modak, esperto di relazioni sino-indiane in materia di risorse idriche all'Università dell'Arizona - Questi eventi estremi scatenano frane, smottamenti e alluvioni da rottura di laghi glaciali".

Il desiderio del governo di New Delhi di controllare il corso d'acqua risale ai primi Duemila, ma si è scontrato con una feroce opposizione da parte dei locali, i quali temono che il bacino della diga possa inghiottire i villaggi in cui abitano. Infatti, sedici insediamenti della comunità Adi potrebbero essere perduti nell'area di stoccaggio dell'opera.

Un decisivo cambio di passo ha però avuto luogo a dicembre, con l'annuncio del piano cinese per costruire la più grande diga idroelettrica al mondo proprio lì, al confine con l'India. Ma New Delhi non c'è stata e a maggio la sua principale compagnia idroelettrica ha iniziato lo spostamento di materiali in un sito a ridotto del Siang nell'Arunachal Pradesh. E questa volta non c'è stato spazio per alcuna opposizione: i lavori sono stati costantemente monitorati dalle forze di polizia.

Il governo indiano vorrebbe accelerare la costruzione entro quest'anno, e un fascicolo apposito è già stato presentato sulla scrivania del primo ministro Narendra Modi. Mai come oggi la realizzazione della Upper Siang Multipurpose Storage Dam è stata così vicina. Nel rapporto indirizzato al premier non mancavano i catastrofici scenari su cosa potrebbe accadere se la prima diga fosse quella cinese: l'Arunachal Pradesh vivrebbe periodi di secca e aridità molto più marcati, con riserve d'acqua decisamente scarseggianti nei mesi non monsonici, per un totale fino a 40 miliardi di metri cubi di acqua deviati.

Dal canto suo, Pechino minimizza. "Sono state condotte rigorose ricerche scientifiche sulla sicurezza e la protezione ambientale, e non avranno effetti negativi sulle risorse idriche, sull'ecologia o sulla geologia dei paesi a valle - ha assicurato a Reuters un portavoce del ministero degli Esteri - La Cina ha sempre mantenuto un atteggiamento responsabile nello sviluppo e nell'utilizzo dei fiumi transfrontalieri, e ha mantenuto una comunicazione e cooperazione a lungo termine con i paesi a valle come l'India e il Bangladesh". In ogni caso, la questione è stata sollevata dal diplomatico indiano S. Jaishankar in un incontro con alcuni omologhi cinesi.

Nel frattempo, il Pakistan - stretto da numerose partnership alla Cina - accusa proprio l'India di utilizzare le risorse idriche come strumento di tensione. New Delhi si è recentemente ritirata da un trattato per l'equa condivisione delle acque con Islamabad, e sta minacciando di deviare corsi d'acqua a dir poco vitali per lo Stato vicino. Al momento, a nulla sono serviti i richiami dei tribunali internazionali.