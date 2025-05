Texas pronto a obbligare le scuole a esporre i Dieci Comandamenti. Sarà battaglia legale

Roma, 25 maggio 2025 – Nelle scuole del Texas presto vedremo affissi i Dieci Comandamenti. Lo stato americano è pronto a richiedere, da settembre, l’obbligo di esposizione dei principi biblici negli istituti pubblici: il Senato ha infatti approvato la prescrizione e la Camera è attesa farlo a breve, inviando il provvedimento al governatore Greg Abbott per la firma.

La votazione, per una misura chiave della legislatura, arriva nell'ambito di un più ampio programma in Texas e non solo per aumentare il ruolo della religione nelle scuole.

Il precedente della Louisiana

Il disegno di legge 10 del Senato, come riporta Texas Tribune, è andato avanti nonostante una sentenza di un tribunale federale secondo cui una legge simile della Louisiana violava la separazione tra Stato e Chiesa, richiesta dalla Costituzione. Se approvata, la misura quasi sicuramente farà scattare una serie di azioni legali da parte di coloro che la considerano una violazione della separazione fra Stato e Chiesa. In Texas il contesto legale è tuttavia differente dalla Louisiana: nel 2005 l’allora procuratore generale del Texas, l’attuale governatore Abbott, vinse davanti alla Corte Suprema il diritto di mantenere un monumento con i Dieci Comandamenti nel parco del Campidoglio statale.

La notizia ha già innescato una serie di vigorose proteste da parte di decine di leader religiosi, cristiani e di altre fedi. "Gli studenti di fede diversa rischiano di sentirsi esclusi", avvertono.

L’iter della legge

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera in seconda lettura con 88 voti favorevoli e 49 contrari, proprio nel giorno del Sabbath ebraico, proibito dai Dieci Comandamenti, come ha affermato il deputato James Talarico nel tentativo di evidenziare l'ipocrisia legislativa.

L'approvazione della Camera è arrivata dopo oltre due ore di dibattito e nonostante gli ultimi disperati tentativi dei Democratici di annacquare la legge, tra cui la possibilità per i distretti scolastici di votare sulla proposta e l'inserimento di codici etici di diverse fedi. Dopo una votazione finale che potrebbe avvenire già oggi, il disegno di legge passerà al governatore che dovrebbe firmarlo. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato dello stato con 20 voti favorevoli e 11 contrari a marzo.

Secondo i promotori della legge, tra cui la deputata repubblicana Candy Noble, la misura intende valorizzare "ciò che è storicamente importante per la nostra nazione dal punto di vista educativo e giudiziario". Un'altra proposta già approvata prevede che le scuole possano offrire momenti di preghiera volontaria o lettura di testi religiosi durante l'orario scolastico.

La battaglia di Apple

La linea dura del Texas non si esprime solo sul fronte religioso e sulle battaglie ai Sex toys. In queste settimane Apple ha intensificato gli sforzi per contrastare la legge del Texas che obbligherebbe il produttore di iPhone a verificare l'età degli utenti del dispositivo, coinvolgendo nella lotta anche l'amministratore delegato Tim Cook . La scorsa settimana, il Ceo ha chiamato Abbott per chiedere modifiche alla legge o, in mancanza, un veto, secondo fonti vicine alla chiamata. Queste persone hanno affermato che la conversazione è stata cordiale e che ha chiarito l'entità dell'interesse di Apple a bloccare il disegno di legge.