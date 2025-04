Dialogo Usa-Russia, nuovo vertice a Istanbul. Scambio di detenuti, libera la ballerina Karelina

Pur in assenza di segnali di un accordo che metta fine al conflitto in Ucraina, Russia e Usa continuano il dialogo bilaterale, che ha portato ad un nuovo scambio di prigionieri, mentre a Istanbul si è svolto un altro incontro volto a normalizzare il lavoro delle rispettive sedi diplomatiche, penalizzato dalle sanzioni seguite all’inizio dell’invasione russa. Lo scambio di detenuti è avvenuto all’aeroporto di Abu Dhabi, alla presenza del direttore della Cia, John Ratcliffe, che ha condotto in prima persona le trattative. L’operazione ha portato alla liberazione della ballerina russo-americana Ksenia Karelina, che stava scontando in Russia una condanna a 12 anni di reclusione per tradimento. La donna, arrestata nel gennaio 2024 a Ekaterinburg durante un viaggio per visitare i familiari, era accusata di avere raccolto fondi per finanziare l’esercito ucraino.

Mentre avveniva l’ultimo scambio, nel consolato generale russo di Istanbul era in corso un nuovo incontro tra una delegazione di Mosca e una di Washington per cercare di riportare alla normalità le attività delle rispettive ambasciate e consolati. I colloqui, dopo quelli svoltisi sempre nella città turca il 27 febbraio, sono durati cinque ore e mezza, e secondo il Dipartimento di Stato hanno portato alla definizione di un accordo sull’accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni Usa contro Mosca.