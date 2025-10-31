Il dialetto friulano diventa lingua co-ufficiale della città brasiliana di Ivorá. “Patrimonio storico”

Roma, 31 ottobre 2025 - Il dialetto friulano è diventato lingua co-ufficiale, insieme al portoghese, del comune di Ivorá, cittadina nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Il 26 settembre è passata la Legge Ordinaria n. 1682/2025 che prevede che il friulano, usato nella quotidianità, possa essere utilizzato anche negli atti pubblici, amministrativi e nelle cerimonie ufficiali, fino ad essere promosso con iniziative culturali e scolastiche dal municipio. Il disegno di legge è stato proposto dal Fogolâr Furlan di Nova Údine (Ivorá, nota anche come Nuova Udine), rappresentato dal presidente Hektor Giacomelli e dal vicepresidente e consigliere comunale Ângelo Simonetti, e approvato dal sindaco Josemar Osmari.

La legge va incontro alle esigenze di una parte significativa della popolazione che discende da emigranti provenienti dal Friuli Venezia Giulia e che non ha mai abbandonato il dialetto furlan. Il provvedimento mira a "valorizzare la lingua e la cultura friulana come parte integrante del patrimonio storico e identitario del comune di Ivorá", si legge nel testo.

La municipalità inoltre promuoverà programmi educativi e culturali destinati a preservare e diffondere l'uso della lingua, anche attraverso la collaborazione con istituzioni italiane e associazioni di discendenti.

La Nuova Udine ospita la comunità di origine friulana più legata alla terra madre in Brasile, tra le otto località nel Paese che mantengono associazioni legate all'Ente Friuli nel Mondo, è l'unica dove il furlan è ancora vivo nella vita di tutti i giorni.

In Brasile il caso di Ivorá s’inserisce in un più ampio movimento di valorizzazione delle lingue d'origine nelle regioni del sud, dove l'immigrazione italiana dell'Ottocento e del Novecento, proveniente soprattutto dalle regioni del nordest dell'Italia, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale e culturale.

La "Quarta Colônia de Imigração Italiana" è una regione dello stato del Rio Grande do Sul, e si chiama così proprio perché è stato il quarto principale centro dell'immigrazione italiana da Veneto, Trentino e Friuli.

Monte Grappa considerato “simbolo dell'unione tra la terra di Ivorá e la terra italiana”

Vicino a Ivorá, a circa 500metri di altitudine, all'uscita che collega al comune di Faxinal do Soturno, c'è il Monte Grappa considerato “simbolo dell'unione tra la terra di Ivorá e la terra italiana”. Il nome è in onore della montagna italiana ed è parte del Geoparco della Quarta Colônia.