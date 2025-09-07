La deriva di Trump. L’analisi: “Governa con gli editti. Si sente sopra la legge”

Roma, 7 settembre 2025 – Se fosse un qualunque impiegato federale commetterebbe un reato ad ospitare un evento pubblico nella sua proprietà. Ma in questo caso è il presidente degli Stati Uniti, con il G20, in un golf resort da oltre 600 stanze, di cui 27 suite. Il conflitto di interessi resta ma l’iniziativa di Donald Trump di invitare i leader nel suo resort di Doral, a Miami per il vertice del 14-15 dicembre 2026 non è perseguibile grazie alla sentenza sull’immunità presidenziale della Corte Suprema.

La Casa Bianca precisa che il resort avrebbe addebitato solo “il costo normale delle stanze della struttura” e non avrebbe ricavato alcun profitto dall’evento. Il presidente americano ha pure avanzato la proposta di accogliere Vladimir Putin e Xi Jinping. La Russia è un membro del G20 ma dall’invasione dell’Ucraina nel 2022 non ha più partecipato ad un vertice. Oltretutto sullo zar pende una condanna della Corte penale internazionale.

Il presidente Usa, Donald Trump

"Finora le istituzioni hanno mostrato di farsi andare bene tutto. Se continua così, saranno veramente messi a dura prova i principi tradizionali del sistema americano. Ma sette mesi sono pochi per dire che il sistema non ha più in assoluto gli anticorpi». È quanto afferma Gregory Alegi, docente di Storia delle Americhe alla Luiss commentando lo stato di eccezione perenne nel governo Trump".

Il cambio di nome del Dipartimento della Difesa in ‘Dipartimento della Guerra’ rappresenta il 200esimo ordine esecutivo firmato quest’anno da Trump. Un record.

"Rispecchia quella che è la visione di Trump del potere, cioè di un vertice assoluto che è totalmente libero. Il nome del Dipartimento della Difesa, creato nel ’49 per legge, non poteva essere cambiato con un ordine esecutivo. Segno che Trump si sente al di sopra della legge e non rispetta l’organizzazione dello Stato”.

Gregory Alegi, docente di Storia delle Americhe alla Luiss

L’abuso dei poteri di emergenza può diventare una minaccia per lo Stato di diritto?

“Assolutamente sì, perché Trump sta utilizzando sistematicamente, in maniera forzata, per qualsiasi cosa voglia fare, degli strumenti che erano messi lì per delle emergenze dichiarate, materiali, tangibili. Purtroppo non è previsto un meccanismo di certificazione o di omologa dell’emergenza e quindi diventa difficile trovare un modo legale per contrastarlo”.

Il sistema di bilanciamento dei poteri regge?

“In questo momento Trump controlla anche il potere legislativo ma con maggioranza ristrettissima. Il Paese è spaccato a metà, almeno fra quelli che votano, e l’opposizione fa fatica a trovare un senso strategico. Sul fronte giudiziario ogni giorno vediamo decisioni a lui contrarie ma ha la maggioranza assoluta, 6-3, alla Corte Suprema”.

Si attende l’esito del ricorso alla Corte sui dazi.

“La legge è chiara e il fatto che la Camera non si sia opposta alla lettura estensiva dei poteri di emergenza invocata da Trump per poter fissare i tassi senza passare per il Congresso è forse l’aspetto più preoccupante”.

Sul fronte internazionale che impatto sta avendo la politica di Trump?

“Trump ambisce al Nobel per la pace ma sta, invece, minando la capacità degli Usa di definire gli assetti mondiali. L’atteggiamento volitivo nelle relazioni internazionali condotte a colpi di dazi sta scompaginando gli amici degli Usa, lo vediamo bene con il caso dell’India”.

E sul fronte delle relazioni con l’Italia?

“I buoni rapporti con gli Usa sono sempre stati una costante del nostro Paese, anche nei momenti in cui ci sono stati disallineamenti politici. Meloni è brava, ha letto bene il personaggio ed è abile nel rapportarglisi”.

In tale scenario che lettura dà delle parole di Mattarella a Cernobbio?

“Mattarella sembra rivolgersi tanto all’impulso di dominio americano quanto all’incapacità dell’Europa di rispondere alle sfide globali in maniera unitaria mettendo da parte gli egoismi”.