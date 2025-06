Deputata brasiliana condannata a 10 anni per hackeraggio ricercata dall’Interpol. “Sono arrivata a Roma”

Brasilia, 5 giugno 2025 - La deputata ultra-conservatrice, Carla Zambelli (Pl), membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha dichiarato alla Cnn Brasile di essere arrivata a Roma. La parlamentare, ricercata dall'Interpol, ha la cittadinanza italiana. La donna è stata condannata a dieci anni di carcere in Brasile, per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia. Lo riportano i media brasiliani. La parlamentare ha detto di essere atterrata a Roma, con un volo proveniente da Miami.

Il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes aveva definito la fuga di Carla Zambelli, partita per la Florida subito dopo la condanna, "inequivocabilmente finalizzata a eludere la giustizia brasiliana", ed aveva disposto il blocco dei suoi beni, dei conti bancari e dei profili sui social media, chiedendo l'intervento dell'Interpol. Al momento dell'uscita dal paese la pena inflitta a Zambelli, che include anche la perdita del mandato parlamentare, non era ancora esecutiva e la donna non era sottoposta a misure cautelari.