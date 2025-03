Denver, atterraggio d’emergenza per un Boeing. Il motore in fiamme, i passeggeri evacuati dall’ala

Roma, 14 marzo 2025 - Momenti di panico all'aeroporto internazionale di Denver in Colorado dove un Boeing 737-800 ha effettuato un atterraggio di emergenza prendendo fuoco poco dopo aver toccato la pista. L'incidente non ha registrato vittime, ma almeno 12 persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate in ospedale.

L'aereo dell'American Airlines era partito da Colorado Spings ed era diretto a Dallas-Fort Worth, ma una strana vibrazione al motore ha convinto il pilota a chiedere un atterraggio di emergenza all'aeroporto più vicino, cioè in quel momento Denver.

Denver, i passeggeri sull'ala del Boeing in fiamme in attesa dei soccorsi

L'atterraggio è avvenuto senza particolari problemi, ma "dopo l'atterraggio, mentre arrivava al finger, un motore ha preso fuoco e i passeggeri sono stati evacuati usando gli scivoli", ha spiegato la Federal Administration Aviation che aprirà un'inchiesta sul'accaduto.

"I 172 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono sbarcati e sono stati trasferiti al terminal", ha fatto sapere la American Airlines. Sui social i video mostrano il jet avvolto dal fumo e i passeggeri radunati sull'ala destra in attesa dei soccorsi.