Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Tagli NestléPamela GeniniSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
EsteriDecine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle nuove regole imposte da Hegseth
16 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle nuove regole imposte da Hegseth

Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle nuove regole imposte da Hegseth

Contrarie al provvedimento anche grandi testate come New York Times, NBC News e Fox News. La stretta alla stampa del segretario alla Difesa decisa per frenare la fuga di notizie

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth

Per approfondire:

Roma, 16 ottobre 2025 - Le nuove e stringenti regole stabilite dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, per la stampa ammessa al Pentagono ha scatenato un fuggi fuggi di giornalisti: in decine hanno riconsegnato i loro pass stampa in segno di protesta.

L'intenzione di Hegseth era imporre una stretta sulla 'fuga di notizie'dal Pentagono, ma le restrizioni imposte vengono considerate dei giornalisti una violazione della libertà di espressione. "Questo è un giorno triste per chi sostiene la stampa libera", ha dichiarato Nancy Youssef, corrispondente per The Atlantic. A Youssef, insieme a una trentina di colleghi, sono stati sospesi i loro accrediti perché si sono rifiutati di firmare le nuove regole.

Un provvedimento rifiutato anche da testate giornalistiche importanti come il New York Times, NBC News e Fox News, oltre a molte pubblicazioni specializzate in questioni di Difesa e militari. Ha invece accettato le nuove regole la rete via cavo della conservatrice One America News.

Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha invece difeso la decisione di Hegseth di imporre "linee guida di senso comune per proteggere le informazioni riservate, la sicurezza nazionale e la protezione di tutti quelli che lavorano al Pentagono". Spiegazione respinta dall'associazione della stampa del Pentagono che ci vede la volontà di "criminalizzare l'attività giornalista relativa alla sicurezza nazionale", con i giornali costretti a riportare notizie solo da fonti autorizzate.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata