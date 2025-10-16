Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle nuove regole imposte da Hegseth

Roma, 16 ottobre 2025 - Le nuove e stringenti regole stabilite dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, per la stampa ammessa al Pentagono ha scatenato un fuggi fuggi di giornalisti: in decine hanno riconsegnato i loro pass stampa in segno di protesta.

L'intenzione di Hegseth era imporre una stretta sulla 'fuga di notizie'dal Pentagono, ma le restrizioni imposte vengono considerate dei giornalisti una violazione della libertà di espressione. "Questo è un giorno triste per chi sostiene la stampa libera", ha dichiarato Nancy Youssef, corrispondente per The Atlantic. A Youssef, insieme a una trentina di colleghi, sono stati sospesi i loro accrediti perché si sono rifiutati di firmare le nuove regole.

Un provvedimento rifiutato anche da testate giornalistiche importanti come il New York Times, NBC News e Fox News, oltre a molte pubblicazioni specializzate in questioni di Difesa e militari. Ha invece accettato le nuove regole la rete via cavo della conservatrice One America News.

Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha invece difeso la decisione di Hegseth di imporre "linee guida di senso comune per proteggere le informazioni riservate, la sicurezza nazionale e la protezione di tutti quelli che lavorano al Pentagono". Spiegazione respinta dall'associazione della stampa del Pentagono che ci vede la volontà di "criminalizzare l'attività giornalista relativa alla sicurezza nazionale", con i giornali costretti a riportare notizie solo da fonti autorizzate.