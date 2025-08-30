Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
Corte d'appello Usa boccia i dazi di Trump: “Sono in gran parte illegali”. Il tycoon annuncia ricorso: “Disastro totale”

Le tariffe rimarranno in vigore fino al 14 ottobre e la Casa Bianca ricorrerà alla Corte suprema. A rischio gli accordi stupulati con l’Europa, la Cina e gli altri Paesi

Washington, 30 agosto 2025 – C’è un colpo di scena improvviso nella partita delle tasse sulle importazioni imposte da Trump. Una corte d'appello Usa ha stabilito che la maggior parte dei dazi sono illegali, compromettendo l'uso che il presidente ne fa come strumento chiave di politica economica internazionale.

"La legge conferisce al presidente un'autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un'emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare", afferma la corte. I giudici hanno consentito che i dazi restino in vigore fino al 14 ottobre per dare al governo Trump la possibilità di presentare ricorso.

Immediata la reazione dell’inquilino della Casa Bianca. Donald Trump ha attaccato su Truth la sentenza, sostenendo che se fosse lasciata in vigore "distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d'America", e preannuncia ricorso alla Corte Suprema.

La sentenza 

La sentenza – che è stata approvata con 7 voti a favore e 4 contrari – potrebbe rimettere in discussione gli accordi commerciali che, dopo mesi di trattative e minacce reciproche, Trump ha stipulato con l’Unione europea (15%) e altri partner commerciali. A rischi anche i dazi altissimi che il presidente Usa ha imposto a Cina, Canada e Messico.

Trump: “Questa decisione distruggerebbe gli Usa”

"Una corte d'appello di parte – scrive Trump – ha erroneamente affermato che i nostri dazi dovrebbero essere rimossi, ma sa che alla fine gli Stati Uniti d'America vinceranno. Se questi dazi venissero mai eliminati, sarebbe un disastro totale per il Paese. Ci renderebbe finanziariamente deboli e dobbiamo essere forti. Gli Stati Uniti non tollereranno più enormi deficit commerciali e dazi doganali e barriere commerciali non tariffarie ingiuste imposte da altri Paesi, amici o nemici, che minano i nostri produttori, agricoltori e tutti gli altri. Se lasciata in vigore, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d'America".

"All'inizio di questo fine settimana del Labor Day – prosegue il tycoon – dovremmo tutti ricordare che i dazi sono lo strumento migliore per aiutare i nostri lavoratori e sostenere le aziende che producono ottimi prodotti made in America. Per molti anni, i nostri politici indifferenti e imprudenti hanno permesso che i dazi venissero usati contro di noi. Ora, con l'aiuto della Corte Suprema degli Stati Uniti, li useremo a beneficio della nostra Nazione e renderemo l'America di nuovo ricca, forte e potente!".

Governatore California: “Trump è il più grande fallito d'America"

"Se è un giorno che finisce con la lettera y, è un giorno in cui Trump viene trovato colpevole di aver violato la legge!". Così il governatore della California, Gavin Newsom, deride su X Donald Trump dopo che una corte d'appello di Washington ha dichiarato illegale la maggior parte dei suoi dazi. Il senso della frase è che ogni giorno (in inglese tutti finiscono in 'y') a Trump viene contestata la violazione di una legge.

"Trump è il più grande fallito d'America", ha poi commentato Newsom in una nota. Il governatore del Golden State afferma che, sebbene il presidente americano sia un "perdente, le vere vittime sono i cittadini comuni, che continuano a subire gli effetti delle sue politiche economiche fallimentari".

Secondo il governatore dello Stato più ricco e popoloso del Paese, che in questi mesi si sta profilando come l'antagonista principale del tycoon, "mentre Trump giocava a golf o pubblicava post notturni su Truth Social", l'economia nazionale in forte crescita è diventata stagnante "in tempi record". Secondo i conti di Sacramento, i dazi farebbero perdere oltre 64.000 posti di lavoro solo in California, primo Stato ad aver intentato una causa legale per bloccarli lo scorso 16 aprile.

