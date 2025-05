I dazi minacciati da Trump: “Negoziati duri per una Ue divisa”

Roma, 25 maggio 2025 -Non sempre l’unione fa la forza. Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, spiega perché, nel rapporto con Trump, Bruxelles sia in una posizione di debolezza.

Trump promette dazi al 50% sulle merci europee. Come evolveranno i rapporti?

“Per prima cosa, Trump ci ha abituati ad annunci che poi non si trasformano in azioni concrete. Quindi è bene valutare i fatti e non le parole. Posta questo, è chiaro che per lui l’Europa è secondaria, perché l’impegno è rimettere in piedi l’America che è nella situazione più disastrata dal secondo dopoguerra. Secondo, occorre impedire che la Cina sorpassi gli Stati Uniti come prima potenza mondiale”.

Trump fa annunci che spesso non si trasformano in azioni reali. Non perde credibilità?

“Qui entra in gioco un altro attore che sono i mercati. Il fatto che questo presidente sia evidentemente poco credibile non impedisce ai mercati di prenderlo sul serio. Allora i casi sono due o i mercati non ragionano o ragionano poco oppure n questo caso, forse anche in altri casi, ciò che dice il presidente un po’ sul serio va preso”.

Torniamo ai dazi. Molti analisti ritengono che Trump alla fine si ‘accontenterà’ del 10%. Però anche una percentuale così potrebbe rivelarsi deleteria per l’economia Usa…

“Sarebbe un problema per entrambi, non solo per gli americani. Penso che Trump miri a qualcosa di più, ma penso anche che se non dovesse raggiungere un accordo con l’Unione europea non si sentirebbe sconvolto. Diciamo che non si tratta di una negoziazione importante come può essere quella con la Cina”.

Non pensa però che, con i dazi sui prodotti europei, si rischi che la Ue venda e acquisti merci da altri mercati, in testa quello cinese?

“La Cina adesso ha più interesse a investire oltre che a commerciare in Europa. È anche vero il contrario, ossia che adesso gli europei si sentiranno meno inibiti e meno controllati dagli americani nell’investire e commerciare con la Cina. Però credo che tutto questo sia relativo. Il rapporto di Trump con la Cina è prioritario”.

Siamo in una posizione debole, insomma…

“Direi proprio di sì. Da una parte la potenza più grande del mondo dall’altra 27 Paesi che devono per forza trovare un accordo comune sui dazi, avendo storie e interessi piuttosto divergenti”.

Parliamo di difesa. Trump vuole un maggiore impegno economico nella Nato e si parla molto di difesa europea. A che punto siamo con l’autonomia strategica?

“Qui viene il punto. Mentre nel commercio ci può essere un margine di manovra comune, nella difesa non ce ne sono. Basti vedere il piano di riarmo autonomo della Germania. Qualche anno fa avrebbe fatto venire i brividi, adesso è la normalità. Occorre ricordare che dal punto di vista americano non esiste un fattore europeo dal punto di vista geopolitico. Esistono singoli Paesi. L’America di Biden ha molto puntato sulla Polonia, che si sta armando alla grande, soprattutto con armi americane. L’amministrazione Trump sembra molto più interessata alla Germania, perché spera che AfD, il partito neonazionalista tedesco, vada al potere. In questo modo, verrebbe confermata la tendenza nazionalista dei vari Paesi europei. Non tutti, ma molti. Questo porterebbe a una maggiore vicinanza con gli Stati Uniti. Più che ideologica nel modo di vedere il mondo, ossia dove ciascuno difende i propri interessi. E dove se uno è più potente degli altri alla fine ha un ruolo privilegiato”.