Corte Usa blocca i dazi di Trump: “Sono illegali”. Il presidente Usa farà appello. Casa Bianca: “Non decidono i giudici non eletti”

New York, 29 maggio 2025 - Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media americani, citando la decisione della Us Court of International Trade.

La corte, pronunciandosi su due casi distinti, ha emesso una sentenza che ha annullato i dazi imposti da Donald Trump ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima sulle tariffe. Alcune aziende e diversi stati americani hanno fatto causa sostenendo che gli ordini del presidente violavano il potere conferito al Congresso in tema di dazi. "Nei due casi presentati la questione sottoposta alla corte è se l'International Emergency Economic Powers Act del 1997 delega al presidente sotto forma di autorità il potere di imporre dazi illimitati sulle merci provenienti da quasi tutti i paesi del mondo.

Il presidente Usa Donald Trump

La Corte non interpreta" la legge del 1977 "come un atto che conferisce tale autorità illimitata e annulla i dazi contestati imposti sulla sua base", si legge nel provvedimento, secondo quanto riportato da Axios. L'amministrazione può presentare appello contro la decisione dei tre giudici della Us Court of International Trade, che si è schierata con alcuni dati democratici e un gruppo di piccole imprese che avevano fatto causa.

L'amministrazione Trump ha subito fatto sapere che farà appello contro la decisione della giustizia americana, come riporta l'agenzia Bloomberg. Lo scontro giudiziario potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, lasciando ai saggi un caso di alto profilo che potrebbe avere un impatto di migliaia di miliardi sull'economia mondiale.

"Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un'emergenza nazionale. Il presidente Trump si è impegnato a mettere l'America al primo posto e l'amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell'America", è la dichiarazione di un portavoce della Casa Bianca.