Trump, accordo con il Giappone: dazi al 15%. Ora tocca all’Europa

Roma, 23 luglio 2025 – Dopo aver annunciato un accordo commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti a pagherà dazi al 15% (sotto il 25% inizialmente minacciato), il presidente Donald Trump, durante un ricevimento con i membri del Congresso repubblicano per celebrare i suoi sei mesi in carica, ha annunciato che l'Unione Europea è la prossima della lista. L'Europa “arriverà domani, e dopodomani ne arriveranno altri”, ha detto il tycoon riferendosi ai paesi e alle regioni i cui negoziati sull'accordo commerciale non sono stati ancora conclusi.

Dopo l’annuncio di Trump le case automobilistiche giapponesi hanno segnato un picco alla Borsa di Tokyo, in rialzo anche i future a Wall Street.

Donald Trump

Segui la diretta