Dazi, Trump: “Quelli su acciaio e alluminio raddoppiano, al 50% dal 4 giugno”

Washington, 31 maggio 2025 – Nessun passo indietro. Anzi. Donald Trump raddoppia i dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio, portandoli al 50%. La misura scatterà dal 4 giugno. L'annuncio arriva in occasione della visita allo stabilimento della US Steel, in Pennsylvania dove il presidente americano promuove anche una partnership tra l'acciaieria statunitense e la giapponese Nippon Steel. "Porteremo i dazi sull'acciaio dal 25 al 50% e questo renderà ancora più sicura l'industria siderurgica", dice il tycoon durante il comizio. Poi sul suo social Truth aggiunge: "Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno tornando alla normalità come mai prima d'ora. Questa sarà un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori. Rendiamo l'America di nuovo grande!".

Donald Trump mostra un regalo di Elon Musk durante la conferenza stampa di congedo del magnate alla sua amministrazione (Ansa)

Trump, dunque, dalla Pennsylvania difende (e rilancia) la sua politica commerciale, sostenendo –davanti agli operai – che i dazi hanno contribuito a proteggere la fabbrica di acciaio di Pittsburgh. Lo stabilimento della US Steel "non esisterebbe, se non avessi imposto dazi anche sulle importazioni di metalli durante la mia prima amministrazione", ha detto l'inquilino della Casa Bianca, rassicurando che l’azienda "continuerà a essere controllata dagli Stati Uniti" anche se i termini dell’accordo con i giapponesi rimangono poco chiari.

Trump ha voluto ribadire l'importanza dei dazi anche durante la conferenza stampa di congedo di Elon Musk alla sua amministrazione. Resta da capire come si risolverà il braccio di ferro con i giudici: una corte d'appello ha sospeso temporaneamente la sentenza del Tribunale statunitense per il commercio internazionale che aveva stabilito che la Casa Bianca non ha l'autorità per imporre dazi globali sulle importazioni dall'estero.