Dazi, ottimismo dell’Ue sui negoziati. Ma gli Usa annunciano: tariffe sull’aeronautica

Appena firmato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, il governo americano di Donald Trump (foto) annuncia nuove tariffe su componenti per l’industria aeronautica. Nel frattempo proseguono i negoziati con l’Ue. A Parigi, in occasione del vertice Ocse, il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic ha incontrato il rappresentante americano Jamieson Greer sul tema dazi. "I negoziati procedono rapidamente", ha assicurato quest’ultimo, sottolineando che l’Ue ha offerto "un punto di partenza credibile" e che c’è "la volontà di trovare una via d’uscita reale". Sefcovic conferma: "Dopo i recenti colloqui con Greer e Howard Lutnick, credo che possiamo ottenere un risultato positivo".

Ma la strategia di Washington resta di pressione globale. Anche Canada e Messico si allineano alle proteste. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha definito "ingiusto e privo di base legale" il nuovo dazio del 50% su acciaio e alluminio. Il premier canadese Mark Carney ha parlato di misure "dannose per gli operai e l’industria americana e canadese", annunciando che Ottawa sta valutando una risposta. Intanto, gli Usa preparano un nuovo fronte. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha annunciato che "entro il mese" sarà aggiornato il dossier sui componenti aeronautici importati. "Vogliamo proteggere il nostro settore – ha spiegato — e assicurarci che i nostri partner commerciali ci trattino in modo equo".