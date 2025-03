Dazi, Trump inverte la rotta: “Esenzioni a molti Paesi”

Roma, 25 marzo 2025 – Potrebbe arrivare la svolta decisiva per l’economia globale. Oltre ad annunciare nuovi dazi sulle importazioni di auto, legname e microchip, Donald Trump ha detto che concederà “esenzioni a molti Paesi”. Al momento, però, il presidente degli Stati Uniti non ha indicato quali.

"Il 2 aprile ci saranno dazi reciproci, ma potremmo accettare meno di quanto ci tassano, perché ci hanno tassato così tanto che non credo che possano sostenerlo. In altre parole, ci hanno fatto pagare così tanto che mi vergogno a far pagare loro lo stesso, ma (il volume della tassazione) sarà considerevole", ha detto Trump.

I dazi potrebbero essere quindi potrebbero essere "nicer", ovvero inferiori, di quanto annunciato in questi mesi di guerra commerciale con l’Europa e non solo. L’Europa, ha poi aggiunto parlando con i giornalisti, ha abbassato le tariffe, ma tocca ad altri.

Oggi il bilaterale in India

Attesa in India per la visita di quattro giorni della delegazione statunitense sul Commercio che inizia oggi a Delhi e che vedrà i rappresentati del governo di Donald Trump discutere vari aspetti dei rapporti commerciali tra i due paesi. La delegazione è guidata dal rappresentante di Washington per l'Asia centrale e del Sud, Brendan Lynch. La priorità riguarderà il tema dei dazi, annunciati da Trump per il 2 aprile, anche se una nota del Ministero del Commercio e dell'industria ha descritto gli incontri come “parte delle regolari interazioni bilaterali tra i due paesi sugli scambi commerciali e i legami economici”.

I funzionari del governo indiano continuano a sottilineare che "l'India non ha reagito ufficialmente alla minaccia dei dazi statunitensi con misure analoghe, ma, al contrario, ha anticipato la possibilità di tagli su alcuni dazi”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Randhir Jaiswal, nei

giorni scorsi ha dichiarato che "sono in corso negoziati con gli Stati Uniti per delineare l'impianto di un accordo commerciale che sia vantaggioso per entrambi i Paesi. I due governi lavorano attivamente per una struttura che favorisca l'espansione bilaterale del commercio, accresca l'accesso ai mercati, riduca tutti i tipi di barriere e approfondisca l'integrazione della catena di approvvigionamento”.