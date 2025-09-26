Danimarca, ancora droni sospetti sull’aeroporto di Aalborg. L’Olanda arresta due 17enni: “Spie di Mosca”

Roma, 26 settembre 2025 – Resta alta tensione nei cieli della Danimarca. Lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg è stato nuovamente chiuso nello notte dopo l'avvistamento di droni sospetti. Velivoli senza pilota erano già stati individuati sopra lo scalo, come sopra quelli di Esbjerg e Sonderborg e nei pressi della base aerea di Skrydstrup. La premier danese Mette Fredriksen ha dichiarato che i voli fanno parte di "attacchi ibridi" potenzialmente collegati alla Russia. Ma, in questi giorni, episodi simili si sono verificati in Polonia, Romania e Norvegia, a cui si aggiunge lo sconfinamento di alcuni caccia russi nello spazio aereo dell’Estonia. Tanto che, ieri, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che “se necessario” i jet di Mosca potrebbero essere abbattuti.
Le news in diretta
Le forze di difesa della Danimarca e la polizia sono state "troppo lente" nel reagire agli episodi di sorvolo di droni dell'ultima settimana. Lo ha affermato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. "In alcune delle situazioni che abbiamo vissuto, siamo stati troppo lenti, sia le Forze Armate che la polizia", ha detto il ministro, pur evidenziando come "siamo migliorati e abbiamo accelerato". Poulsen ha parlato di "una guerra ibrida" a cui i danesi "devono abituarsi". "La Danimarca si trova in una situazione difficile", ha aggiunto il ministro, sottolineando poi di aver contattato i suoi colleghi nordici "per chiedere assistenza con tecnologie e capacita' aggiuntive" e di aver rivolto la stessa richiesta agli omologhi Nato.
La Francia è pronta a "contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese". Lo ha scritto su X il presidente Emmanuel Macron, dopo che alcuni droni hanno sorvolato lo spazio aereo di aeroporti civili e militari. Macron ha fatto sapere di aver avuto un colloquio con la premier danese Mette Frederiksen, a cui ha espresso "la piena solidarietà della Francia con la Danimarca dopo la ripetizione delle intrusioni di droni non identificati che hanno colpito il funzionamento dell'aeroporto di Copenaghen".
Due 17enni sono stati arrestati in Olanda con l'accusa di svolgere attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. Lo ha riferito il quotidiano De Telegraaf, citando funzionari che hanno definito gli arresti un "caso unico" nei Paesi Bassi. Secondo le autorità olandesi, i due adolescenti avrebbero condotto azioni hacker a L'Aia, percorrendo un percorso che passava davanti alle sedi di Europol, Eurojust e all'ambasciata canadese con uno 'sniffer wi-fi', un dispositivo che intercetta il traffico di dati che viaggia su una rete wi-fi, analizzandone il contenuto in tempo reale. Secondo quanto riferito, sono stati contattati tramite Telegram. Gli arresti fanno seguito a una segnalazione dell'intelligence olandese (Aivd) avvenuta lunedì. Uno dei due arrestati rimarrà in custodia cautelare per 14 giorni, mentre l'altro adolescente è agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.