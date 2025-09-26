Danimarca, ancora droni sospetti sull’aeroporto di Aalborg. L’Olanda arresta due 17enni: “Spie di Mosca”

Roma, 26 settembre 2025 – Resta alta tensione nei cieli della Danimarca. Lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg è stato nuovamente chiuso nello notte dopo l'avvistamento di droni sospetti. Velivoli senza pilota erano già stati individuati sopra lo scalo, come sopra quelli di Esbjerg e Sonderborg e nei pressi della base aerea di Skrydstrup. La premier danese Mette Fredriksen ha dichiarato che i voli fanno parte di "attacchi ibridi" potenzialmente collegati alla Russia. Ma, in questi giorni, episodi simili si sono verificati in Polonia, Romania e Norvegia, a cui si aggiunge lo sconfinamento di alcuni caccia russi nello spazio aereo dell’Estonia. Tanto che, ieri, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che “se necessario” i jet di Mosca potrebbero essere abbattuti.

Intanto, questa mattina, due 17enni sono stati arrestati in Olanda con l'accusa di svolgere attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. Lo riferisce il quotidiano De Telegraaf, citando funzionari che hanno definito gli arresti un "caso unico" nei Paesi Bassi. Secondo le autorità olandesi, i due adolescenti avrebbero condotto azioni hacker a L'Aia con uno 'sniffer wi-fi', un dispositivo che intercetta il traffico di dati che viaggia su una rete wi-fi, analizzandone il contenuto in tempo reale. Da quanto si apprende, i due adolescenti sono stati ‘reclutati' tramite Telegram da un hacker filo-russo.

